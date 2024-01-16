https://ria.ru/20240116/turistka-1921546205.html
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ
Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:01
2024-01-16T09:01
2024-01-16T09:01
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СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA. Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено. Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь. "После вскрытия в судмедэкспертизе Антальи тело было передано родственникам Ярыгиной для захоронения в Москве", - сообщило агентство. Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются. Тело Ярыгиной нашли в горах у Кемера 4 января. Вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер. Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Впоследствии турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры. Ярыгина - уроженка Кировской области, ее мать подала ранее заявление в местную полицию об исчезновении дочери. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция турецкого курорта Кемер, российские дипломаты контролируют ситуацию, информировали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921384009.html
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
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РИА Новости
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кемер, россия, турция, новости - туризм
Туризм, Кемер, Россия, Турция, Новости - Туризм
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ
IHA: тело погибшей в Кемере туристки из России Ярыгиной передали родственникам
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости.
Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA
.
Полиция Антальи
заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено.
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Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь.
"После вскрытия в судмедэкспертизе Антальи тело было передано родственникам Ярыгиной для захоронения в Москве", - сообщило агентство.
Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются.
Тело Ярыгиной нашли в горах у Кемера 4 января. Вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.
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Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву
. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен.
Впоследствии турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.
Ярыгина - уроженка Кировской области
, ее мать подала ранее заявление в местную полицию об исчезновении дочери. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция турецкого курорта Кемер, российские дипломаты контролируют ситуацию, информировали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
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