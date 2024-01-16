Рейтинг@Mail.ru
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:01 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/turistka-1921546205.html
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ
Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:01
2024-01-16T09:01
туризм
кемер
россия
турция
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920800506_0:1:1157:652_1920x0_80_0_0_1b840e8ef237ce54bb5d88df296b8a34.jpg
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA. Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено. Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь. "После вскрытия в судмедэкспертизе Антальи тело было передано родственникам Ярыгиной для захоронения в Москве", - сообщило агентство. Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются. Тело Ярыгиной нашли в горах у Кемера 4 января. Вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер. Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Впоследствии турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры. Ярыгина - уроженка Кировской области, ее мать подала ранее заявление в местную полицию об исчезновении дочери. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция турецкого курорта Кемер, российские дипломаты контролируют ситуацию, информировали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921384009.html
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html
кемер
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920800506_0:0:1157:869_1920x0_80_0_0_b60baabf309319c968aeec730740d735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемер, россия, турция, новости - туризм
Туризм, Кемер, Россия, Турция, Новости - Туризм
Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ

IHA: тело погибшей в Кемере туристки из России Ярыгиной передали родственникам

© СоцсетиНадежда Ярыгина
Надежда Ярыгина
© Соцсети
Надежда Ярыгина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA.
Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Эксперт из страховой компании прокомментировала гибель россиянки в Кемере
Вчера, 11:52
Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь.
"После вскрытия в судмедэкспертизе Антальи тело было передано родственникам Ярыгиной для захоронения в Москве", - сообщило агентство.
Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются.
Тело Ярыгиной нашли в горах у Кемера 4 января. Вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер.
Надежда Ярыгина
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот
13 января, 08:00
Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен.
Впоследствии турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры.
Ярыгина - уроженка Кировской области, ее мать подала ранее заявление в местную полицию об исчезновении дочери. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция турецкого курорта Кемер, российские дипломаты контролируют ситуацию, информировали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах
12 января, 16:08
 
ТуризмКемерРоссияТурцияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала