https://ria.ru/20240116/turistka-1921546205.html

Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ

Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2024

Тело погибшей в Турции россиянки передали родственникам, пишут СМИ

Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:01

2024-01-16T09:01

2024-01-16T09:01

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СТАМБУЛ, 16 янв - РИА Новости. Турецкие власти передали родственникам тело погибшей в горах турецкого Кемера туристки из РФ Надежды Ярыгиной, сообщило агентство IHA. Полиция Антальи заявила в субботу о начале расследования гибели Ярыгиной, подозрительных обстоятельств пока не обнаружено. Полиция сообщала, что деньги, очки, сигареты и другие личные вещи были на месте, рядом с телом лежали пустые пачки из-под снотворного, пластиковые бутылки, в которых, предположительно, был алкоголь. "После вскрытия в судмедэкспертизе Антальи тело было передано родственникам Ярыгиной для захоронения в Москве", - сообщило агентство. Ранее в администрации отеля Akka Alinda, где проживала женщина, указывали, что видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружено. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило в пятницу РИА Новости гибель пропавшей в районе турецкого курорта Кемер российской туристки, обстоятельства уточняются. Тело Ярыгиной нашли в горах у Кемера 4 января. Вероятнее всего, она сорвалась со скалы, сообщила ранее РИА Новости участвовавшая в поисках россиянка-волонтер. Сорокалетняя Ярыгина 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. По данным генконсульства РФ, 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен. Впоследствии турецкие спасатели обнаружили на горе Чалыш телефон, принадлежащий пропавшей туристке. Ее искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Помимо спасателей турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других органов, Ярыгину искали и русскоговорящие волонтеры. Ярыгина - уроженка Кировской области, ее мать подала ранее заявление в местную полицию об исчезновении дочери. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция турецкого курорта Кемер, российские дипломаты контролируют ситуацию, информировали ранее в генконсульстве РФ в Анталье.

https://ria.ru/20240115/turtsiya-1921384009.html

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемер, россия, турция, новости - туризм