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ЦАХАЛ заявил о пострадавшей при перестрелке на границе с Египтом - РИА Новости, 16.01.2024
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05:25 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/tsakhal-1921534340.html
ЦАХАЛ заявил о пострадавшей при перестрелке на границе с Египтом
ЦАХАЛ заявил о пострадавшей при перестрелке на границе с Египтом - РИА Новости, 16.01.2024
ЦАХАЛ заявил о пострадавшей при перестрелке на границе с Египтом
Израильская военнослужащая получила ранения в ходе перестрелки на границе с Египтом, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:25
2024-01-16T05:25
израиль
египет
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Израильская военнослужащая получила ранения в ходе перестрелки на границе с Египтом, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее армия сообщила, что около 20 человек, некоторые из которых были вооружены, прибыли с территории Египта на границу с Израилем в районе Ницаны, а израильские военные открыли по ним огонь. "В результате инцидента в районе Ницаны вдоль границы с Египтом солдат ЦАХАЛ получила легкие ранения в ходе перестрелки. Она была госпитализирована для получения медицинской помощи, а ее семья была проинформирована", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24 100, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, египет, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЦАХАЛ заявил о пострадавшей при перестрелке на границе с Египтом

ЦАХАЛ: в перестрелке на границе с Египтом пострадала израильская военнослужащая

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Израильская военнослужащая получила ранения в ходе перестрелки на границе с Египтом, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее армия сообщила, что около 20 человек, некоторые из которых были вооружены, прибыли с территории Египта на границу с Израилем в районе Ницаны, а израильские военные открыли по ним огонь.
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"В результате инцидента в районе Ницаны вдоль границы с Египтом солдат ЦАХАЛ получила легкие ранения в ходе перестрелки. Она была госпитализирована для получения медицинской помощи, а ее семья была проинформирована", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24 100, более 60 тысяч человек получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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