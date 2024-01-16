https://ria.ru/20240116/trump-1921607894.html
Дерипаска призвал не ждать чудес от возможного избрания Трампа
Дерипаска призвал не ждать чудес от возможного избрания Трампа - РИА Новости, 16.01.2024
Дерипаска призвал не ждать чудес от возможного избрания Трампа
Демократическая партия США разыгрывает перед избирателями "карту страха" перед возможным возвращением на президентский пост Дональда Трампа, но России вообще не РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:14
2024-01-16T13:14
2024-01-16T13:14
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айова
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Демократическая партия США разыгрывает перед избирателями "карту страха" перед возможным возвращением на президентский пост Дональда Трампа, но России вообще не стоит принимать во внимание такую перспективу – свои проблемы ей надо решать самой, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, кандидату от Республиканской партии, которым может стать бывший глава государства Трамп, вполне по силам вновь одержать победу. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле прошлого года заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии. "Демпартия разыгрывает свою главную карту, карту страха. Раньше была "красная угроза", теперь Трамп, который все ближе к выборам и сегодня одержал свою первую победу в штате Айова. Кстати, у нас многие, как дети - Нового года, ждут прихода Трампа, напрасно, очень напрасно, очень-очень напрасно. Свои проблемы, к сожалению, нам придется решать самим, и зря мы их пытаемся отложить еще на год", - написал Дерипаска. Дерипаска высказал мнение, схожее с тем, которого придерживается и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: в интервью РИА Новости он заявлял, что России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить.
https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, олег дерипаска, джо байден, айова, президентские выборы в сша
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Олег Дерипаска, Джо Байден, Айова, Президентские выборы в США
Дерипаска призвал не ждать чудес от возможного избрания Трампа
Дерипаска: РФ не стоит ждать чудес от возможного избрания Трампа президентом США
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Демократическая партия США разыгрывает перед избирателями "карту страха" перед возможным возвращением на президентский пост Дональда Трампа, но России вообще не стоит принимать во внимание такую перспективу – свои проблемы ей надо решать самой, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале
.
Выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, кандидату от Республиканской партии, которым может стать бывший глава государства Трамп, вполне по силам вновь одержать победу. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле прошлого года заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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"Демпартия разыгрывает свою главную карту, карту страха. Раньше была "красная угроза", теперь Трамп, который все ближе к выборам и сегодня одержал свою первую победу в штате Айова. Кстати, у нас многие, как дети - Нового года, ждут прихода Трампа, напрасно, очень напрасно, очень-очень напрасно. Свои проблемы, к сожалению, нам придется решать самим, и зря мы их пытаемся отложить еще на год", - написал Дерипаска.
Дерипаска высказал мнение, схожее с тем, которого придерживается и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: в интервью РИА Новости он заявлял, что России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить.
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