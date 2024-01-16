https://ria.ru/20240116/trump-1921596249.html

Трамп отреагировал на заявления Рамасвами о его поддержке

Трамп отреагировал на заявления Рамасвами о его поддержке - РИА Новости, 16.01.2024

Трамп отреагировал на заявления Рамасвами о его поддержке

Бывший президент США Дональд Трампа, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:40

2024-01-16T12:40

2024-01-16T12:41

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айова

дональд трамп

вивек рамасвами

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трампа, который накануне с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, назвал большой честью поддержку вышедшего из гонки кандидата-однопартийца Вивека Рамасвами. Заявивший о выходе из избирательной кампании Рамасвами заявил, что "люди четко высказались, кого они хотят" видеть в Белом доме, в связи с этим он прекращает свою кампанию, выражает поддержку Дональду Трампу и сделает всё, чтобы тот стал следующим президентом США. "Спасибо, Вивек, большая честь", - написал Трамп в ответ на заявление Рамасвами. Айова стала первым штатом, где прошли мероприятия по определению номинантов от партий. Значение итогов предварительных выборов в этом штате прежде всего психологическое: новости о победе или поражении того или иного кандидата муссируют в СМИ, создавая соответствующий фон. По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, в целом по штату Трамп получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного - Джонсона, где на первое место вышла Хейли, опередив экс-президента на один голос. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html

https://ria.ru/20240116/ramasvami-1921543304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, айова, дональд трамп, вивек рамасвами, президентские выборы в сша