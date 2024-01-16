https://ria.ru/20240116/trevoga-1921717615.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:24

2024-01-16T19:24

2024-01-16T19:24

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 18.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

украина

полтавская область

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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины