https://ria.ru/20240116/trevoga-1921717615.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:24
2024-01-16T19:24
2024-01-16T19:24
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Сумской, Харьковской, Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 18.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и еще двух областях