https://ria.ru/20240116/tramp-1921532647.html

Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове

Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове - РИА Новости, 16.01.2024

Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове

Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, прогнозирует симпатизирующий... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:50

2024-01-16T04:50

2024-01-16T05:17

айова

выборы президента сша

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рон десантис

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, прогнозирует симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.Свой прогноз телеканал основывает на первых результатах голосования и собственном анализе. Fox News ожидает, что бывший хозяин Белого дома заручится "львиной долей" голосов, за второе место борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли.В аналогичном ключе победу Трампу предрекают американские телеканалы CBS и ABC.Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20240111/tramp-1920785160.html

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айова, выборы президента сша, в мире, сша, оон, рон десантис, дональд трамп, никки хейли, флорида