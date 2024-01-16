Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове
Fox News: Трамп побеждает на первых предварительных выборах республиканцев
© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, прогнозирует симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.
Свой прогноз телеканал основывает на первых результатах голосования и собственном анализе. Fox News ожидает, что бывший хозяин Белого дома заручится "львиной долей" голосов, за второе место борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли.
В аналогичном ключе победу Трампу предрекают американские телеканалы CBS и ABC.
Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.
Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.