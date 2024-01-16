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Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове - РИА Новости, 16.01.2024
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04:50 16.01.2024 (обновлено: 05:17 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tramp-1921532647.html
Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове
Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове - РИА Новости, 16.01.2024
Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове
Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, прогнозирует симпатизирующий... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:50
2024-01-16T05:17
айова
выборы президента сша
в мире
сша
оон
рон десантис
дональд трамп
никки хейли
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, прогнозирует симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.Свой прогноз телеканал основывает на первых результатах голосования и собственном анализе. Fox News ожидает, что бывший хозяин Белого дома заручится "львиной долей" голосов, за второе место борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли.В аналогичном ключе победу Трампу предрекают американские телеканалы CBS и ABC.Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20240111/tramp-1920785160.html
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айова, выборы президента сша, в мире, сша, оон, рон десантис, дональд трамп, никки хейли, флорида
Айова, Выборы президента США, В мире, США, ООН, Рон Десантис, Дональд Трамп, Никки Хейли, Флорида
Fox News прогнозирует победу Трампа на предварительных выборах в Айове

Fox News: Трамп побеждает на первых предварительных выборах республиканцев

© AP Photo / Charlie NeibergallДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова, прогнозирует симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.
Свой прогноз телеканал основывает на первых результатах голосования и собственном анализе. Fox News ожидает, что бывший хозяин Белого дома заручится "львиной долей" голосов, за второе место борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли.
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В аналогичном ключе победу Трампу предрекают американские телеканалы CBS и ABC.
Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.
Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы в борьбе за номинацию кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
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АйоваВыборы президента СШАВ миреСШАООНРон ДесантисДональд ТрампНикки ХейлиФлорида
 
 
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