https://ria.ru/20240116/tramp-1921531844.html

Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев

Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев - РИА Новости, 16.01.2024

Трамп лидирует на первых предварительных выборах республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют предварительные результаты... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:20

2024-01-16T04:20

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на предварительных выборах Республиканской партии в штате Айова, свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые публикует в понедельник вечером телеканал NBC.Трампа поддержали в среднем около половины сторонников республиканцев. За второе место, как ожидается, борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли. В аутсайдерах бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Результаты проводимых по всему штату собраний республиканцев, так называемых "кокусов", будут публиковаться до конца вечера.Голосование в Айове открыло сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами. Они начались в 19.00 по местному времени, на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.Айова отправит на национальный съезд республиканцев в июле 40 делегатов, которые разделятся между кандидатами пропорционально результатам "кокусов". Всего на национальном съезде будут голосовать 2,5 тысячи человек, для победы кандидату нужны голоса 1215 делегатов. На съезде демократов будет 3,9 тысячи делегатов, для победы кандидату нужны голоса 1969. Демократы не проводят собрания в Айове, а голосуют по почте.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.

https://ria.ru/20240115/mask-1921345336.html

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айова, в мире, дональд трамп, nbc, оон, сша, флорида, рон десантис, никки хейли