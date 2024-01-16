https://ria.ru/20240116/tigr-1921567479.html

Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя

Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя - РИА Новости, 16.01.2024

Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя

Тигренок которого нашли на трассе в Хабаровском крае с переломами лап и успешно прооперировали, получил кличку Бархат, рассказал в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:06

2024-01-16T11:06

2024-01-16T12:01

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ХАБАРОВСК, 16 янв — РИА Новости. Тигренок которого нашли на трассе в Хабаровском крае с переломами лап и успешно прооперировали, получил кличку Бархат, рассказал в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. "Теперь у этого почти полугодовалого тигренка есть имя. Завершилось голосование: большинство выбрало Бархат <…> В дикой природе Бархат уже не сможет существовать. Поэтому тигр будет передан в один из зоосадов", — написал он. Всего предлагался выбор из пяти кличек: Бархат набрал 38 процентов, Амур — 21 процент, Ерофей — 19 процентов, а Арсений и Василий — по 11 процентов голосов. По словам Дегтярева, реабилитация хищника идет успешно и по плану.Тигренка обнаружили 7 ноября водители на автодороге в окрестностях села Вознесенское Амурского района. У него были повреждены лапы, он был в сильном стрессе и очень замерз. Хищника доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, где у него диагностировали перелом левой плечевой кости. Позже тигренка обследовали в Хабаровске и выявили еще переломы двух лап. Почему хищник оказался в таком состоянии, неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что рядом с тигренком не было тигрицы. Но это не значит, что она погибла, — возможно, она оставила травмированного детеныша и ушла вместе со здоровым. Найти следы не позволил снегопад. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги как России, так и Международного союза охраны природы. Они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За последние годы популяция увеличилась примерно на 150 особей.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

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общество, хабаровский край, россия, амурский район, михаил дегтярев, сергей арамилев, международный союз охраны природы