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Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя - РИА Новости, 16.01.2024
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11:06 16.01.2024 (обновлено: 12:01 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/tigr-1921567479.html
Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя
Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя - РИА Новости, 16.01.2024
Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя
Тигренок которого нашли на трассе в Хабаровском крае с переломами лап и успешно прооперировали, получил кличку Бархат, рассказал в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:06
2024-01-16T12:01
хорошие новости
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хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 16 янв — РИА Новости. Тигренок которого нашли на трассе в Хабаровском крае с переломами лап и успешно прооперировали, получил кличку Бархат, рассказал в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. &quot;Теперь у этого почти полугодовалого тигренка есть имя. Завершилось голосование: большинство выбрало Бархат &lt;…&gt; В дикой природе Бархат уже не сможет существовать. Поэтому тигр будет передан в один из зоосадов&quot;, — написал он. Всего предлагался выбор из пяти кличек: Бархат набрал 38 процентов, Амур — 21 процент, Ерофей — 19 процентов, а Арсений и Василий — по 11 процентов голосов. По словам Дегтярева, реабилитация хищника идет успешно и по плану.Тигренка обнаружили 7 ноября водители на автодороге в окрестностях села Вознесенское Амурского района. У него были повреждены лапы, он был в сильном стрессе и очень замерз. Хищника доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, где у него диагностировали перелом левой плечевой кости. Позже тигренка обследовали в Хабаровске и выявили еще переломы двух лап. Почему хищник оказался в таком состоянии, неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что рядом с тигренком не было тигрицы. Но это не значит, что она погибла, — возможно, она оставила травмированного детеныша и ушла вместе со здоровым. Найти следы не позволил снегопад. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги как России, так и Международного союза охраны природы. Они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За последние годы популяция увеличилась примерно на 150 особей.
https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
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общество, хабаровский край, россия, амурский район, михаил дегтярев, сергей арамилев, международный союз охраны природы
Хорошие новости, Общество, Хабаровский край, Россия, Амурский район, Михаил Дегтярев, Сергей Арамилев, Международный союз охраны природы
Прооперированному в Хабаровском крае тигренку выбрали имя

Дегтярев: найденного в Хабаровском крае тигренка назвали Бархат

© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramТигренок с травмами лап, найденный на трассе в Хабаровском крае
Тигренок с травмами лап, найденный на трассе в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Тигренок с травмами лап, найденный на трассе в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 янв — РИА Новости. Тигренок которого нашли на трассе в Хабаровском крае с переломами лап и успешно прооперировали, получил кличку Бархат, рассказал в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
«

"Теперь у этого почти полугодовалого тигренка есть имя. Завершилось голосование: большинство выбрало Бархат <…> В дикой природе Бархат уже не сможет существовать. Поэтому тигр будет передан в один из зоосадов", — написал он.

Всего предлагался выбор из пяти кличек: Бархат набрал 38 процентов, Амур — 21 процент, Ерофей — 19 процентов, а Арсений и Василий — по 11 процентов голосов.
По словам Дегтярева, реабилитация хищника идет успешно и по плану.
Тигренка обнаружили 7 ноября водители на автодороге в окрестностях села Вознесенское Амурского района. У него были повреждены лапы, он был в сильном стрессе и очень замерз. Хищника доставили в ветлечебницу Комсомольска-на-Амуре, где у него диагностировали перелом левой плечевой кости. Позже тигренка обследовали в Хабаровске и выявили еще переломы двух лап.
Почему хищник оказался в таком состоянии, неизвестно, одна из версий — наезд автомототранспорта. Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев отметил, что рядом с тигренком не было тигрицы. Но это не значит, что она погибла, — возможно, она оставила травмированного детеныша и ушла вместе со здоровым. Найти следы не позволил снегопад.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги как России, так и Международного союза охраны природы. Они обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. За последние годы популяция увеличилась примерно на 150 особей.
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Хорошие новостиОбществоХабаровский крайРоссияАмурский районМихаил ДегтяревСергей АрамилевМеждународный союз охраны природы
 
 
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