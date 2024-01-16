https://ria.ru/20240116/tayvan-1921546398.html
Китай призвал противостоять действиям по достижению независимости Тайваня
Китай призвал противостоять действиям по достижению независимости Тайваня - РИА Новости, 16.01.2024
Китай призвал противостоять действиям по достижению независимости Тайваня
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:03
2024-01-16T09:03
2024-01-16T09:03
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ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня. "Необходимо реализовать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, развивать и укреплять силы патриотического воссоединения с Тайванем, противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также способствовать полному воссоединению родины", - заявил Си Цзиньпин в опубликованной во вторник статье в журнале "Цюши". Он также отметил необходимость активно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей "посвятить себя модернизации родины и великому делу мирного воссоединения". Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
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в мире, тайвань, китай, си цзиньпин
В мире, Тайвань, Китай, Си Цзиньпин
Китай призвал противостоять действиям по достижению независимости Тайваня
Си Цзиньпин призвал противостоять действиям по достижению независимости Тайваня
ПЕКИН, 16 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня.
"Необходимо реализовать общую стратегию партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, развивать и укреплять силы патриотического воссоединения с Тайванем, противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, а также способствовать полному воссоединению родины", - заявил Си Цзиньпин в опубликованной во вторник статье в журнале "Цюши".
Выборы на Тайване выиграл Пекин
Он также отметил необходимость активно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей "посвятить себя модернизации родины и великому делу мирного воссоединения".
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китайский эксперт рассказал об угрозе от сепаратистов на Тайване