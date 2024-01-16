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Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/svo-1921654579.html
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Законопроект был внесен рабочей группой по СВО в июле. "Проект федерального закона… разработан в целях обеспечения обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас закон распространяется на военнослужащих по призыву и по контракту, но в отношении ушедших на фронт добровольцев он не действует, поскольку в документе не прописан соответствующий порядок, сообщал ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации

Госдума приняла в I чтении законопроект о страховании добровольцев СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной военной операции.
Законопроект был внесен рабочей группой по СВО в июле.
«
"Проект федерального закона… разработан в целях обеспечения обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас закон распространяется на военнослужащих по призыву и по контракту, но в отношении ушедших на фронт добровольцев он не действует, поскольку в документе не прописан соответствующий порядок, сообщал ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей ТурчакГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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