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Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
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общество
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госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Законопроект был внесен рабочей группой по СВО в июле. "Проект федерального закона… разработан в целях обеспечения обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас закон распространяется на военнослужащих по призыву и по контракту, но в отношении ушедших на фронт добровольцев он не действует, поскольку в документе не прописан соответствующий порядок, сообщал ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
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общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации
Госдума приняла в I чтении законопроект о страховании добровольцев СВО