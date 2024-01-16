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Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации

Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации - РИА Новости, 16.01.2024

Госдума одобрила законопроект о страховании добровольцев спецоперации

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

специальная военная операция на украине

общество

андрей турчак

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект об обязательном государственном страховании добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Законопроект был внесен рабочей группой по СВО в июле. "Проект федерального закона… разработан в целях обеспечения обязательного государственного личного страхования граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас закон распространяется на военнослужащих по призыву и по контракту, но в отношении ушедших на фронт добровольцев он не действует, поскольку в документе не прописан соответствующий порядок, сообщал ранее руководитель рабочей группы по СВО, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей турчак, госдума рф, единая россия