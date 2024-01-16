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В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 16.01.2024

В Горловке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина получил ранение в результате подрыва на противопехотной фугасной мине "Лепесток" в Никитовском районе Горловки, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:28

2024-01-16T13:28

2024-01-16T13:28

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате подрыва на противопехотной фугасной мине "Лепесток" в Никитовском районе Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 16 января по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район) - по улице Сухумской, 26, в результате подрыва на мине "Лепесток" получил ранение мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, по состоянию на 16 января зарегистрированы 144 случая подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

горловка

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк