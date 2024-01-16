https://ria.ru/20240116/ssha-1921534183.html

Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль

Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль - РИА Новости, 16.01.2024

Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль

США осуждают ракетные удары, совершенные в понедельник Ираном по иракскому городу Эрбилю, и выражают соболезнования семьям погибших, говорится в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:18

2024-01-16T05:18

2024-01-16T10:36

иран

эрбиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США осуждают ракетные удары, совершенные в понедельник Ираном по иракскому городу Эрбилю, и выражают соболезнования семьям погибших, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента. "США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке", - следует из заявления. В нем подчеркивается, что Вашингтон поддерживает своего иракского партнера, а также правительство иракского Курдистана в текущей ситуации. Власти Эрбиля сообщили, что жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть человек получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.

https://ria.ru/20240116/irak-1921531118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, эрбиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире