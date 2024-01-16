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Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль - РИА Новости, 16.01.2024
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05:18 16.01.2024 (обновлено: 10:36 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ssha-1921534183.html
Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль
Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль - РИА Новости, 16.01.2024
Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль
США осуждают ракетные удары, совершенные в понедельник Ираном по иракскому городу Эрбилю, и выражают соболезнования семьям погибших, говорится в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:18
2024-01-16T10:36
иран
эрбиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США осуждают ракетные удары, совершенные в понедельник Ираном по иракскому городу Эрбилю, и выражают соболезнования семьям погибших, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента. "США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке", - следует из заявления. В нем подчеркивается, что Вашингтон поддерживает своего иракского партнера, а также правительство иракского Курдистана в текущей ситуации. Власти Эрбиля сообщили, что жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть человек получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
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иран, эрбиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Иран, Эрбиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Госдеп США осудил атаку Ирана на иракский Эрбиль

США осудили атаку Ирана на Эрбиль в Ираке и выразили соболезнуют семьям погибших

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. США осуждают ракетные удары, совершенные в понедельник Ираном по иракскому городу Эрбилю, и выражают соболезнования семьям погибших, говорится в распространенном заявлении пресс-службы госдепартамента.
«
"США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке", - следует из заявления.
В нем подчеркивается, что Вашингтон поддерживает своего иракского партнера, а также правительство иракского Курдистана в текущей ситуации.
Власти Эрбиля сообщили, что жертвами атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть человек получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
Обстановка недалеко от места попадания ракет в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
При ударах КСИР в Ираке погиб курдский бизнесмен и его семья, сообщили СМИ
04:01
 
ИранЭрбильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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