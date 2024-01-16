https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921699279.html
Спецоперация, 16 января: украинские беспилотники атаковали Воронеж
Спецоперация, 16 января: украинские беспилотники атаковали Воронеж - РИА Новости, 16.01.2024
Спецоперация, 16 января: украинские беспилотники атаковали Воронеж
О ходе спецоперации, взятии в плен солдат ВСУ под Купянском и применении российскими войсками дронов "Инферно" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:08
2024-01-16T18:08
2024-01-16T18:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, взятии в плен солдат ВСУ под Купянском и применении российскими войсками дронов "Инферно" — в материале РИА Новости.Атака ВСУ на ВоронежСредства ПВО в ночь на вторник уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Министерство обороны России.По словам губернатора Александра Гусева, один из фрагментов БПЛА попал в квартиру на улице Тепличная, после этого девочке 2013 года рождения понадобилась медицинская помощь. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Как уточнил мэр Воронежа Вадим Кстенин, после ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбило окна. В городе ввели режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждены порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская. Гусев заявил, что повреждения получили 35 квартир в трех десятиэтажных домах.Приговор полковнику РосгвардииВторой западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости. По словам адвоката, производитель — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный обвиняемым.Сам Волков вину не признал.Украинских солдат взяли в плен под КупянскомБойцы группировки "Запад" взяли в плен украинских солдат во время штурма их позиций на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны. "Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненным боевикам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации", — говорится в заявлении.Российские дроны "Инферно"Подразделения российских Вооруженных сил начали проводить ковровые бомбардировки украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков "Инферно", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Рустехдрон".Отмечается, что эти БПЛА показывают высокую эффективность."Дрон "Инферно" оснащается девятью слотами для сброса гранат", — рассказал представитель компании. По его словам, российским подразделениям передали уже сотни этих беспилотных бомбардировщиков в зону спецоперации.Ход спецоперации
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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россия, воронеж, сша, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронеж, США, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Спецоперация, 16 января: украинские беспилотники атаковали Воронеж
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ, повреждено более 30 квартир
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, взятии в плен солдат ВСУ под Купянском и применении российскими войсками дронов "Инферно" — в материале РИА Новости.
Средства ПВО в ночь на вторник уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области, сообщило Министерство обороны России.
По словам губернатора Александра Гусева
, один из фрагментов БПЛА попал в квартиру на улице Тепличная, после этого девочке 2013 года рождения понадобилась медицинская помощь. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи.
Как уточнил мэр Воронежа Вадим Кстенин, после ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбило окна.
В городе ввели режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждены порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.
Гусев заявил, что повреждения получили 35 квартир в трех десятиэтажных домах.
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Приговор полковнику Росгвардии
Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для защиты Крымского моста, сообщил корреспондент РИА Новости.
По словам адвоката, производитель — монополист на этом рынке, а недостающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами", не был включен в модернизированный комплекс, заказанный обвиняемым.
Сам Волков вину не признал.
Украинских солдат взяли в плен под Купянском
Бойцы группировки "Запад" взяли в плен украинских солдат во время штурма их позиций на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны.
"Штурмовики без особого труда забрали опорный пункт, оказали помощь раненным боевикам ВСУ и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации", — говорится в заявлении.
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Российские дроны "Инферно"
Подразделения российских Вооруженных сил начали проводить ковровые бомбардировки украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков "Инферно", сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Рустехдрон".
Отмечается, что эти БПЛА показывают высокую эффективность.
"Дрон "Инферно" оснащается девятью слотами для сброса гранат", — рассказал представитель компании.
По его словам, российским подразделениям передали уже сотни этих беспилотных бомбардировщиков в зону спецоперации.
- Российские войска в течение суток отразили 15 атак ВСУ на разных направлениях;
- Потери армии противника составили до 990 военнослужащих и четыре танка, в том числе два Leopard-2;
- Средства ПВО за сутки сбили 69 украинских беспилотников и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".