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Словакия заявила, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС - РИА Новости, 16.01.2024
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19:26 16.01.2024 (обновлено: 20:40 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/slovakiya-1921717893.html
Словакия заявила, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС
Словакия заявила, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС - РИА Новости, 16.01.2024
Словакия заявила, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС
Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:26
2024-01-16T20:40
в мире
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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.&quot;Говорю ясно и четко: пока я буду главой правительства Словакии, я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС. Еще раз: для лишения Венгрии какого-либо из прав необходимо согласие всех стран — членов ЕС&quot;, — сказал политик на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Глава словацкого правительства напомнил, что в Брюсселе появились планы лишить Будапешт "права голоса и других прав"."Я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС", — добавил Фицо.В середине декабря на саммите в Брюсселе Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Тем не менее глава Евросовета Шарль Мишель заявил тогда, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить помощь Киеву в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначили на 1 февраля.Кроме того, как писала Financial Times, Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения Орбана. Предполагается, что страны-участницы предоставят гарантии бюджету ЕС, в результате чего Европейская комиссия сможет занять для Киева эту сумму на рынках капитала.Венгрия блокирует большинство решений Евросоюза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024-м, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920122696.html
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в мире, венгрия, словакия, брюссель, роберт фицо, виктор орбан, евросоюз, евросовет, шарль мишель
В мире, Венгрия, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет, Шарль Мишель
Словакия заявила, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС

Фицо: Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 янв — РИА Новости. Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«

"Говорю ясно и четко: пока я буду главой правительства Словакии, я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС. Еще раз: для лишения Венгрии какого-либо из прав необходимо согласие всех стран — членов ЕС", — сказал политик на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава словацкого правительства напомнил, что в Брюсселе появились планы лишить Будапешт "права голоса и других прав".

По данным газеты Financial Times, некоторые европейские чиновники хотели бы возобновить процедуру наказания Венгрии по седьмой статье за нарушение верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.

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"Я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС", — добавил Фицо.
В середине декабря на саммите в Брюсселе Венгрия наложила вето на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Тем не менее глава Евросовета Шарль Мишель заявил тогда, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить помощь Киеву в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначили на 1 февраля.
Кроме того, как писала Financial Times, Евросоюз готовит резервный план на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения Орбана. Предполагается, что страны-участницы предоставят гарантии бюджету ЕС, в результате чего Европейская комиссия сможет занять для Киева эту сумму на рынках капитала.
Венгрия блокирует большинство решений Евросоюза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024-м, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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