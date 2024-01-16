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В Нижнем Новгороде завели дело из-за прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 16.01.2024
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17:31 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/sk-1921689713.html
В Нижнем Новгороде завели дело из-за прорыва трубы с кипятком
В Нижнем Новгороде завели дело из-за прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 16.01.2024
В Нижнем Новгороде завели дело из-за прорыва трубы с кипятком
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбудили в Нижнем Новгороде после коммунальной аварии в центре... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:31
2024-01-16T17:31
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбудили в Нижнем Новгороде после коммунальной аварии в центре города, в результате чего 12 человек получили ожоги, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram. По данным СУСК, утром 16 января произошел прорыв трубопровода с горячей водой на улице Студеная. По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы пострадали несколько человек, они получили ожоги различной степени тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, в том числе двух детях, один из которых госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователями СК проводится осмотр места происшествия, а также комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Компания "Теплоэнерго" сообщила, что готова оказать помощь пострадавшим из-за утечки горячей воды нижегородцам, в частности, компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), жкх
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЖКХ
В Нижнем Новгороде завели дело из-за прорыва трубы с кипятком

СК: в Нижнем Новгороде 12 человек пострадали из-за прорыва трубы, заведено дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбудили в Нижнем Новгороде после коммунальной аварии в центре города, в результате чего 12 человек получили ожоги, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram.
По данным СУСК, утром 16 января произошел прорыв трубопровода с горячей водой на улице Студеная. По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы пострадали несколько человек, они получили ожоги различной степени тяжести. Информация о количестве пострадавших уточняется. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, в том числе двух детях, один из которых госпитализирован.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователями СК проводится осмотр места происшествия, а также комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Компания "Теплоэнерго" сообщила, что готова оказать помощь пострадавшим из-за утечки горячей воды нижегородцам, в частности, компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.
Пожар в квартире на северо-востоке Москвы, где погиб отец с детьми
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в квартире в Москве
12 января, 19:23
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЖКХ
 
 
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