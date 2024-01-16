https://ria.ru/20240116/sistema-1921671656.html

Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы

Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 16.01.2024

Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы

Бойцы одного из подразделений, сформированных в Тюменской области, на передовой опробуют систему радиоэлектронной борьбы, созданную тюменцами для защиты от... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:27

2024-01-16T16:27

2024-01-16T16:27

надежные люди

технологии

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 янв — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений, сформированных в Тюменской области, на передовой опробуют систему радиоэлектронной борьбы, созданную тюменцами для защиты от FPV-дронов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "По моему поручению в одно из наших подразделений на передовую поставлена новая система радиоэлектронной борьбы. Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от FPV-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу", - отметил Моор в публикации. Губернатор пояснил, что система образует "что-то вроде купола из радиоэлектронных помех", аппарат легко крепится на корпус транспортного средства, предусмотрен и выносной пульт для управления из кабины. Он отметил, что разработка экспериментальная, о необходимости такой системы неоднократно говорили командиры, в планах у разработчиков - выпуск индивидуальных систем предупреждения о присутствии дронов. В видеокомментарии боец говорит, что систему опробуют и дадут разработчикам обратную связь.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

тюменская область

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технологии, тюменская область, александр моор