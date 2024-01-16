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Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы
Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 16.01.2024
Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы
Бойцы одного из подразделений, сформированных в Тюменской области, на передовой опробуют систему радиоэлектронной борьбы, созданную тюменцами для защиты от... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:27
2024-01-16T16:27
2024-01-16T16:27
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ТЮМЕНЬ, 16 янв — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений, сформированных в Тюменской области, на передовой опробуют систему радиоэлектронной борьбы, созданную тюменцами для защиты от FPV-дронов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "По моему поручению в одно из наших подразделений на передовую поставлена новая система радиоэлектронной борьбы. Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от FPV-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу", - отметил Моор в публикации. Губернатор пояснил, что система образует "что-то вроде купола из радиоэлектронных помех", аппарат легко крепится на корпус транспортного средства, предусмотрен и выносной пульт для управления из кабины. Он отметил, что разработка экспериментальная, о необходимости такой системы неоднократно говорили командиры, в планах у разработчиков - выпуск индивидуальных систем предупреждения о присутствии дронов. В видеокомментарии боец говорит, что систему опробуют и дадут разработчикам обратную связь.
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технологии, тюменская область, александр моор
Надежные люди, Технологии, Тюменская область, Александр Моор
Тюменские бойцы опробуют новую систему радиоэлектронной борьбы
Тюменские бойцы опробуют новую систему РЭБ для защиты от FPV-дронов
ТЮМЕНЬ, 16 янв — РИА Новости.
Бойцы одного из подразделений, сформированных в Тюменской области, на передовой опробуют систему радиоэлектронной борьбы, созданную тюменцами для защиты от FPV-дронов, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале
.
"По моему поручению в одно из наших подразделений на передовую поставлена новая система радиоэлектронной борьбы. Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от FPV-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу", - отметил Моор в публикации.
Губернатор пояснил, что система образует "что-то вроде купола из радиоэлектронных помех", аппарат легко крепится на корпус транспортного средства, предусмотрен и выносной пульт для управления из кабины. Он отметил, что разработка экспериментальная, о необходимости такой системы неоднократно говорили командиры, в планах у разработчиков - выпуск индивидуальных систем предупреждения о присутствии дронов.
В видеокомментарии боец говорит, что систему опробуют и дадут разработчикам обратную связь.
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