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Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления - РИА Новости, 16.01.2024
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16:47 16.01.2024 (обновлено: 16:51 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/samoupravlenie-1921677038.html
Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления
Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления - РИА Новости, 16.01.2024
Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления
Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:47
2024-01-16T16:51
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". "Сегодня подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Давно пора было это сделать", - заявил Путин во вторник на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления

Путин: давно пора было установить звание для работников местного самоуправления

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ".
«
"Сегодня подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Давно пора было это сделать", - заявил Путин во вторник на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".
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