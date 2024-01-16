https://ria.ru/20240116/samoupravlenie-1921677038.html

Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления

Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления - РИА Новости, 16.01.2024

Путин прокомментировал учреждение звания для работников самоуправления

Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T16:47

2024-01-16T16:47

2024-01-16T16:51

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". "Сегодня подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Давно пора было это сделать", - заявил Путин во вторник на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

https://ria.ru/20240116/premiya-1921675960.html

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общество, россия, владимир путин