https://ria.ru/20240116/sakhalin-1921552737.html
На Сахалине обрушилась крыша торгового центра
На Сахалине обрушилась крыша торгового центра - РИА Новости, 16.01.2024
На Сахалине обрушилась крыша торгового центра
Минувшей ночью в городе Корсакове на юге Сахалина обрушилась крыша торгового центра "У Дельфина", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в районной... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:55
2024-01-16T09:55
2024-01-16T11:12
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв — РИА Новости. Минувшей ночью в городе Корсакове на юге Сахалина обрушилась крыша торгового центра "У Дельфина", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в районной администрации. "Торговый центр в Корсакове на улице Нагорной пострадал от сильного снегопада, который принес последний циклон. Здание является частной собственностью, в котором арендуют помещения местные предприниматели. Как рассказал представитель собственника, пострадавших нет, потому что крыша обрушилась ночью, не выдержав снеговой нагрузки", — рассказала собеседница агентства.Она добавила, что вопросы с предпринимателями, понесшими ущерб от схода снега, собственник решит самостоятельно. Пока рабочие расчищают кровлю.На записи, опубликованной в местных соцсетях, видно торговую точку, в которой из-за обвала крыши все товары оказались под снегом.
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происшествия, сахалин, корсаков
Происшествия, Сахалин, Корсаков
На Сахалине обрушилась крыша торгового центра
На Сахалине обрушилась крыша торгового центра из-за снега, пострадавших нет
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв — РИА Новости. Минувшей ночью в городе Корсакове на юге Сахалина обрушилась крыша торгового центра "У Дельфина", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в районной администрации.
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"Торговый центр в Корсакове на улице Нагорной пострадал от сильного снегопада, который принес последний циклон. Здание является частной собственностью, в котором арендуют помещения местные предприниматели. Как рассказал представитель собственника, пострадавших нет, потому что крыша обрушилась ночью, не выдержав снеговой нагрузки", — рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что вопросы с предпринимателями, понесшими ущерб от схода снега, собственник решит самостоятельно. Пока рабочие расчищают кровлю.
На записи, опубликованной в местных соцсетях, видно торговую точку, в которой из-за обвала крыши все товары оказались под снегом.
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