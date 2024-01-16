https://ria.ru/20240116/sakhalin-1921552737.html

На Сахалине обрушилась крыша торгового центра

На Сахалине обрушилась крыша торгового центра - РИА Новости, 16.01.2024

На Сахалине обрушилась крыша торгового центра

Минувшей ночью в городе Корсакове на юге Сахалина обрушилась крыша торгового центра "У Дельфина", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в районной... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:55

2024-01-16T09:55

2024-01-16T11:12

происшествия

сахалин

корсаков

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв — РИА Новости. Минувшей ночью в городе Корсакове на юге Сахалина обрушилась крыша торгового центра "У Дельфина", никто не пострадал, сообщили РИА Новости в районной администрации. "Торговый центр в Корсакове на улице Нагорной пострадал от сильного снегопада, который принес последний циклон. Здание является частной собственностью, в котором арендуют помещения местные предприниматели. Как рассказал представитель собственника, пострадавших нет, потому что крыша обрушилась ночью, не выдержав снеговой нагрузки", — рассказала собеседница агентства.Она добавила, что вопросы с предпринимателями, понесшими ущерб от схода снега, собственник решит самостоятельно. Пока рабочие расчищают кровлю.На записи, опубликованной в местных соцсетях, видно торговую точку, в которой из-за обвала крыши все товары оказались под снегом.

https://ria.ru/20240115/pozhar-1921417401.html

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происшествия, сахалин, корсаков