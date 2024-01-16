В Раде призвали создать механизм предотвращения влияния России на религию
Стефанчук призвал создать механизм предотвращения влияния РФ на религию в стране
© AP Photo / Efrem Lukatsky Софийский собор в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук считает необходимым создать на Украине механизм, предохраняющий дела религии в стране от российского влияния. Его слова приводит украинское агентство Укринформ.
Парламент Украины 19 октября 2023 года принял в первом чтении законопроект, который позволяет запретить УПЦ.
"Для нас очень важно разработать такой механизм, который бы стал очень серьезным предохранителем любого влияния со стороны государства-агрессора на такую внутреннюю сферу жизни наших граждан, как вера и религия", - сказал Стефанчук в комментарии Укринформ относительно рассмотрения законопроекта о запрете религиозных организаций.
По его словам, законопроект сейчас прорабатывается в комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе презентации последнего доклада УВКПЧ по Украине 19 декабря заявил, что действия украинских властей против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.