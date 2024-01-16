https://ria.ru/20240116/religiya-1921577213.html

В Раде призвали создать механизм предотвращения влияния России на религию

В Раде призвали создать механизм предотвращения влияния России на религию - РИА Новости, 16.01.2024

В Раде призвали создать механизм предотвращения влияния России на религию

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук считает необходимым создать на Украине механизм, предохраняющий дела религии в стране от российского влияния. Его слова... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:44

2024-01-16T11:44

2024-01-16T11:44

религия

украина

руслан стефанчук

верховная рада украины

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук считает необходимым создать на Украине механизм, предохраняющий дела религии в стране от российского влияния. Его слова приводит украинское агентство Укринформ.Парламент Украины 19 октября 2023 года принял в первом чтении законопроект, который позволяет запретить УПЦ. "Для нас очень важно разработать такой механизм, который бы стал очень серьезным предохранителем любого влияния со стороны государства-агрессора на такую внутреннюю сферу жизни наших граждан, как вера и религия", - сказал Стефанчук в комментарии Укринформ относительно рассмотрения законопроекта о запрете религиозных организаций. По его словам, законопроект сейчас прорабатывается в комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе презентации последнего доклада УВКПЧ по Украине 19 декабря заявил, что действия украинских властей против УПЦ и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920560345.html

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украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, россия