https://ria.ru/20240116/reka-1921635272.html

В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку

В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку - РИА Новости, 16.01.2024

В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку

Следственные органы проверяют информацию о том, что жители деревни Заречная Орловской области якобы вынуждены переходить реку Оку вброд из-за затопленного... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:53

2024-01-16T14:53

2024-01-16T14:53

происшествия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о том, что жители деревни Заречная Орловской области якобы вынуждены переходить реку Оку вброд из-за затопленного моста, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следственными органами СУСК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации организовано проведение проверки ситуации о том, что жители деревни Заречная в Орловском муниципальном округе вынуждены переправляться вброд через реку Ока, воды которой затопили мост", – говорится в сообщении. По данным СУСК, второй подвесной мост находится в аварийном состоянии, а общественный транспорт для проезда в деревню отсутствует. Уточняется, что проверяется наличие в действиях сотрудников органов местного самоуправления признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту.

https://ria.ru/20240108/most-1920142816.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)