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В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку - РИА Новости, 16.01.2024
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14:53 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/reka-1921635272.html
В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку
В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку - РИА Новости, 16.01.2024
В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку
Следственные органы проверяют информацию о том, что жители деревни Заречная Орловской области якобы вынуждены переходить реку Оку вброд из-за затопленного... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:53
2024-01-16T14:53
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о том, что жители деревни Заречная Орловской области якобы вынуждены переходить реку Оку вброд из-за затопленного моста, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следственными органами СУСК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации организовано проведение проверки ситуации о том, что жители деревни Заречная в Орловском муниципальном округе вынуждены переправляться вброд через реку Ока, воды которой затопили мост", – говорится в сообщении. По данным СУСК, второй подвесной мост находится в аварийном состоянии, а общественный транспорт для проезда в деревню отсутствует. Уточняется, что проверяется наличие в действиях сотрудников органов местного самоуправления признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту.
https://ria.ru/20240108/most-1920142816.html
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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области проверяют информацию о затопленном мосте через Оку

СК по Орловской области проверяет данные о переходящих вброд Оку жителях деревни

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о том, что жители деревни Заречная Орловской области якобы вынуждены переходить реку Оку вброд из-за затопленного моста, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«
"Следственными органами СУСК России по Орловской области по сообщениям средств массовой информации организовано проведение проверки ситуации о том, что жители деревни Заречная в Орловском муниципальном округе вынуждены переправляться вброд через реку Ока, воды которой затопили мост", – говорится в сообщении.
По данным СУСК, второй подвесной мост находится в аварийном состоянии, а общественный транспорт для проезда в деревню отсутствует.
Уточняется, что проверяется наличие в действиях сотрудников органов местного самоуправления признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту.
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ПроисшествияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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