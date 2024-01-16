https://ria.ru/20240116/ravenstvo-1921520497.html

Почти половина испанских мужчин недовольны ситуацией с гендерным равенством

Почти половина испанских мужчин недовольны ситуацией с гендерным равенством - РИА Новости, 16.01.2024

Почти половина испанских мужчин недовольны ситуацией с гендерным равенством

Более 44% мужчин в Испании считают, что гендерное равенство зашло так далеко, что теперь мужчины подвергаются дискриминации, свидетельствует данные исследования РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T00:32

2024-01-16T00:32

2024-01-16T00:32

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МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Более 44% мужчин в Испании считают, что гендерное равенство зашло так далеко, что теперь мужчины подвергаются дискриминации, свидетельствует данные исследования "Восприятие равенства между мужчинами и женщинами и гендерные стереотипы", обнародованного в понедельник Центром социологических исследований (CIS). "Согласно опросу, 44,1% мужчин "полностью или в некоторой степени согласны" с тем, что "мы так далеко продвинулись в продвижении женского равноправия, что мужчины теперь подвергаются дискриминации", и с этим же мнением согласны 32,5% женщин. Однако 65,5% женщин считают это утверждение неверным", - говорится в пресс-релизе. На вопрос о том, как они относятся к феминизму, 10,3% мужчин и 7% женщин ответили, что они "совсем не феминисты", 5,8% мужчин и 16,1% женщин сказали, что они очень поддерживают феминизм. Говоря о неравенстве полов в Испании, 67,2% женщин заявили, что оно "очень велико или довольно велико". При этом лишь 48,2% мужчин придерживаются такого же мнения. При этом 74,4% мужчин считают, что неравенства сейчас меньше, чем 10 лет назад. Их мнение разделяют 67% женщин. Подавляющее большинство опрошенных - 81,2% женщин и 74,2% мужчин - заявили, что "они не добьются равенства, если мужчины не будут бороться за права женщин". Исследование CIS было проведено на выборке из 4 тысяч человек старше 18 лет с 6 по 14 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20230308/matvienko-1856515650.html

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испания, cis, в мире