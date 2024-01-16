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Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.01.2024 (обновлено: 14:27 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pvo-1921626460.html
Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки в ходе спецоперации 69 украинских беспилотников и 13 снарядов HIMARS, сообщили во вторник в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:19
2024-01-16T14:27
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
технологии
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки в ходе спецоперации 69 украинских беспилотников и 13 снарядов HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань в Херсонской области, Пологи в Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка и Липовое в ДНР, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка в ЛНР.Кроме того, сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах, добавили в МО РФ.Отмечается, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 567 самолетов, 265 вертолетов, 10758 беспилотников, 450 ЗРК, 14645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины РСЗО, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17507 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, херсонская область , технологии, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Технологии, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО сбила 69 беспилотников ВСУ и 13 снарядов HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки в ходе спецоперации 69 украинских беспилотников и 13 снарядов HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань в Херсонской области, Пологи в Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка и Липовое в ДНР, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка в ЛНР.
Кроме того, сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах, добавили в МО РФ.
Отмечается, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 567 самолетов, 265 вертолетов, 10758 беспилотников, 450 ЗРК, 14645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины РСЗО, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17507 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьТехнологииВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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