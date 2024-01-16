https://ria.ru/20240116/pvo-1921626460.html

Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила почти 70 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки в ходе спецоперации 69 украинских беспилотников и 13 снарядов HIMARS, сообщили во вторник в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:19

2024-01-16T14:19

2024-01-16T14:27

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

технологии

вооруженные силы украины

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384013_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c90b588b7115f11843bf77c99a6f6d55.jpg

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки в ходе спецоперации 69 украинских беспилотников и 13 снарядов HIMARS, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань в Херсонской области, Пологи в Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка и Липовое в ДНР, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка в ЛНР.Кроме того, сбиты 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах, добавили в МО РФ.Отмечается, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 567 самолетов, 265 вертолетов, 10758 беспилотников, 450 ЗРК, 14645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины РСЗО, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17507 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсонская область , технологии, вооруженные силы украины, запорожская область