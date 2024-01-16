https://ria.ru/20240116/putin-1921717450.html

Путин заявил, что обсудил с Гладковым все вопросы по ситуации в регионе

Путин заявил, что обсудил с Гладковым все вопросы по ситуации в регионе - РИА Новости, 16.01.2024

Путин заявил, что обсудил с Гладковым все вопросы по ситуации в регионе

Президент России Владимир Путин рассказал, что подробно обсуждал с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым все вопросы о ситуации в приграничном... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:23

2024-01-16T19:23

2024-01-16T19:23

специальная военная операция на украине

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белгород

владимир путин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что подробно обсуждал с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым все вопросы о ситуации в приграничном регионе. "Я буквально вчера поздравлял губернатора Белгородской области с днем рождения, мы с ним все эти вопросы (поддержки и помощи жителям области и защиты приграничного региона - ред.) подробно обсуждали", - заявил Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпушенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду . По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.

https://ria.ru/20240116/putin-1921701308.html

https://ria.ru/20240116/udary-1921701200.html

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безопасность, белгородская область, россия, белгород, владимир путин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины