https://ria.ru/20240116/putin-1921715715.html

Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода

Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода - РИА Новости, 16.01.2024

Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:16

2024-01-16T19:16

2024-01-16T19:27

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов. "Мы сделаем все, чтобы сохранять культурные коды народов нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По его словам, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, возвращаются. "Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями", - заключил президент.

https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html

россия

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2024

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владимир путин, россия