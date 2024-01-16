https://ria.ru/20240116/putin-1921715715.html
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:16
2024-01-16T19:16
2024-01-16T19:27
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов. "Мы сделаем все, чтобы сохранять культурные коды народов нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По его словам, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, возвращаются. "Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями", - заключил президент.
https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html
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владимир путин, россия
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода
Путин: сделаем все, чтобы сохранять культурный код и традиции своих народов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов.
"Мы сделаем все, чтобы сохранять культурные коды народов нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
По его словам, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, возвращаются.
"Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями", - заключил президент.
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы