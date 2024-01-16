Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 16.01.2024 (обновлено: 19:27 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921715715.html
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:16
2024-01-16T19:27
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921709894_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_8ed51987231617d6cd142166ac0ce1b4.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов. "Мы сделаем все, чтобы сохранять культурные коды народов нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России. По его словам, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, возвращаются. "Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями", - заключил президент.
https://ria.ru/20240116/putin-1921710698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921709894_779:163:3292:2048_1920x0_80_0_0_a1e48a508425a32e50853f2d21a7b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что в России сделают все для сохранения культурного кода

Путин: сделаем все, чтобы сохранять культурный код и традиции своих народов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сделают все для сохранения культурного кода и традиций своих народов.
"Мы сделаем все, чтобы сохранять культурные коды народов нашей страны", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
По его словам, многие из тех, кто когда-то уехал из России по разным соображениям, возвращаются.
"Очень трудно жить в таких условиях людям с традиционными, нормальными, человеческими ценностями", - заключил президент.
Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин заявил, что Россия всегда защищала свои интересы
Вчера, 18:52
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала