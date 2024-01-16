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Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию - РИА Новости, 16.01.2024
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19:03 16.01.2024 (обновлено: 19:15 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/putin-1921713663.html
Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию
Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию
Президент России Владимир Путин заявил, что появляется все больше желающих среди тех, кто когда-то уехал из страны по разным соображениям, вернуться на родину. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:03
2024-01-16T19:15
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что появляется все больше желающих среди тех, кто когда-то уехал из страны по разным соображениям, вернуться на родину."Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Он подчеркнул, что людям с традиционными ценностями трудно привыкнуть к таким бытовым, обыденным вещам на Западе, как, например, к общим туалетам для мальчиков и девочек.
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россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию

Путин заявил о росте числа желающих вернуться в Россию

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что появляется все больше желающих среди тех, кто когда-то уехал из страны по разным соображениям, вернуться на родину.
"Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Он подчеркнул, что людям с традиционными ценностями трудно привыкнуть к таким бытовым, обыденным вещам на Западе, как, например, к общим туалетам для мальчиков и девочек.
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