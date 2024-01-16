https://ria.ru/20240116/putin-1921708456.html

Путин пообещал продлить программу развития городской среды

Путин пообещал продлить программу развития городской среды - РИА Новости, 16.01.2024

Путин пообещал продлить программу развития городской среды

Президент России Владимир Путин пообещал продлить действие программы развития городской среды в РФ, предложил правительству увеличить ее финансирование. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:45

2024-01-16T18:45

2024-01-16T18:45

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал продлить действие программы развития городской среды в РФ, предложил правительству увеличить ее финансирование. Президент во вторник провел встречу с главами муниципальных образований регионов России. Один из участников отметил результаты реализации программы, которая позволяет проводить благоустройство почти во всех муниципальных образованиях страны, и попросил продолжить поддержку развития городской среды. "Программа действует несколько лет, действует хорошо. Да, вы правы, речь идет о миллиардах - там 20 миллиардов мы выделяли. Надо продлить эту программу и, более того, надо ее увеличить. Я просил правительство увеличить ее на 5 миллиардов", - ответил Путин. Он отметил, что эти дополнительные средства планируют направить на развитие городской среды в дальневосточных регионах. "Если вы не против, направим эти дополнительные 5 миллиардов в регионы Дальнего Востока, чтобы не было депопуляции, чтобы люди не уезжали, чтобы в ускоренном порядке там решались бытовые вопросы, связанные с жизнью людей. В любом случае, программу продлим", - обратился президент к участникам встречи.

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россия, владимир путин