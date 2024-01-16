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Путин пообещал изучить вопрос поддержки муниципальных специалистов - РИА Новости, 16.01.2024
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18:22 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/putin-1921701486.html
Путин пообещал изучить вопрос поддержки муниципальных специалистов
Путин пообещал изучить вопрос поддержки муниципальных специалистов - РИА Новости, 16.01.2024
Путин пообещал изучить вопрос поддержки муниципальных специалистов
Президент России Владимир Путин пообещал изучить возможность поддержки муниципальных специалистов. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:22
2024-01-16T18:22
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить возможность поддержки муниципальных специалистов. "Если вы считаете, что нужно подумать прямо о каком-то льготировании и какой-то дополнительной поддержке напрямую муниципальных служащих, ну я сейчас, откровенно скажу, не готов прямо сейчас сказать, что да, вот мы сделаем – и сделаем в таком-то объеме. Это надо просто посчитать, это же дополнительные расходы. Вы все знаете, что это такое. Но подумать, конечно, можно", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. "Давайте я обязательно это поручу правительству - посмотреть, по каким направлениям, каких специалистов конкретно надо поддержать и что для них надо сделать. Давайте посмотрим", - добавил Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин пообещал изучить вопрос поддержки муниципальных специалистов

Путин пообещал изучить возможность поддержки муниципальных специалистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума Малая родина – сила России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал изучить возможность поддержки муниципальных специалистов.
"Если вы считаете, что нужно подумать прямо о каком-то льготировании и какой-то дополнительной поддержке напрямую муниципальных служащих, ну я сейчас, откровенно скажу, не готов прямо сейчас сказать, что да, вот мы сделаем – и сделаем в таком-то объеме. Это надо просто посчитать, это же дополнительные расходы. Вы все знаете, что это такое. Но подумать, конечно, можно", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
"Давайте я обязательно это поручу правительству - посмотреть, по каким направлениям, каких специалистов конкретно надо поддержать и что для них надо сделать. Давайте посмотрим", - добавил Путин.
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