https://ria.ru/20240116/prodovolstvie-1921694125.html
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России - РИА Новости, 16.01.2024
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, заявил президент... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:46
2024-01-16T17:46
2024-01-16T18:29
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, заявил президент России Владимир Путин."Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов... все стабильно", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.Один из участников встречи, глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков рассказал президенту, что в его районе производят более 60 видов сыра, в том числе, с голубой плесенью, а также пригласил главу государства посетить регион чтобы лично убедиться в том, что в регионе все хорошо. Глава государства поблагодарил за приглашение и отметил, что Воронежская область развивается хорошими темпами, это стабильная территория.Президент также рассказал анекдот про сыр и сосиски. "Вчера анекдот рассказывали - "у вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть", - заключил Путин.
https://ria.ru/20231228/interview-1918714774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Путин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Во всяком случае, сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития, и мы полностью обеспечиваем свою продовольственную безопасность. По основным видам продуктов... все стабильно", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов России.
Один из участников встречи, глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков рассказал президенту, что в его районе производят более 60 видов сыра, в том числе, с голубой плесенью, а также пригласил главу государства посетить регион чтобы лично убедиться в том, что в регионе все хорошо. Глава государства поблагодарил за приглашение и отметил, что Воронежская область развивается хорошими темпами, это стабильная территория.
Президент также рассказал анекдот про сыр и сосиски. "Вчера анекдот рассказывали - "у вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть", - заключил Путин.
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