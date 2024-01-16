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Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы - РИА Новости, 16.01.2024
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07:52 16.01.2024 (обновлено: 12:54 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы - РИА Новости, 16.01.2024
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы
Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам на передовую, сообщает информационный центр... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:52
2024-01-16T12:54
надежные люди
тюменская область
безопасность
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ТЮМЕНЬ, 16 янв – РИА Новости. Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам на передовую, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области. Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов", - указано в сообщении. В видеокомментарии спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко рассказал, что по просьбе бойцов регион приобрел и доставил на передовую зрительную трубу с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, которые позволяют работать ночью. Боец с позывным "Техник" поблагодарил земляков, отметив, что оказанная помощь очень необходима и очень поможет.
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тюменская область, безопасность
Надежные люди, Тюменская область, Безопасность
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы

Тюменские снайперы в зоне СВО получили от региона оптические прицелы прицелы

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramДополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области
Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения Тайга, сформированного в Тюменской области
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 янв – РИА Новости. Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам на передовую, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области. Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов", - указано в сообщении.
Дроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Жители Удмуртии отправили в зону СВО FPV-дроны и другие спецсредства
12 января, 16:56
В видеокомментарии спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко рассказал, что по просьбе бойцов регион приобрел и доставил на передовую зрительную трубу с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, которые позволяют работать ночью. Боец с позывным "Техник" поблагодарил земляков, отметив, что оказанная помощь очень необходима и очень поможет.
 
Надежные людиТюменская областьБезопасность
 
 
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