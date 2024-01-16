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Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы - РИА Новости, 16.01.2024
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы
Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам на передовую, сообщает информационный центр... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:52
2024-01-16T07:52
2024-01-16T12:54
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ТЮМЕНЬ, 16 янв – РИА Новости. Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам на передовую, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области. Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов", - указано в сообщении. В видеокомментарии спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко рассказал, что по просьбе бойцов регион приобрел и доставил на передовую зрительную трубу с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, которые позволяют работать ночью. Боец с позывным "Техник" поблагодарил земляков, отметив, что оказанная помощь очень необходима и очень поможет.
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тюменская область, безопасность
Надежные люди, Тюменская область, Безопасность
Тюменская область отправила снайперам в зоне СВО оптические прицелы
Тюменские снайперы в зоне СВО получили от региона оптические прицелы прицелы
ТЮМЕНЬ, 16 янв – РИА Новости.
Оптические прицелы и тепловизионные насадки на прицелы для работы в ночное время доставили тюменским снайперам на передовую, сообщает
информационный центр правительства Тюменской области.
"Дополнительное оборудование получили бойцы подразделения "Тайга", сформированного в Тюменской области. Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов", - указано в сообщении.
Жители Удмуртии отправили в зону СВО FPV-дроны и другие спецсредства
В видеокомментарии спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко рассказал, что по просьбе бойцов регион приобрел и доставил на передовую зрительную трубу с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, которые позволяют работать ночью. Боец с позывным "Техник" поблагодарил земляков, отметив, что оказанная помощь очень необходима и очень поможет.