https://ria.ru/20240116/prisoedinilsya-1921576323.html

Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений

Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 16.01.2024

Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений

Министр финансов России Антон Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений, начавшей действовать в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:40

2024-01-16T11:40

2024-01-16T11:40

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений, начавшей действовать в стране, передает корреспондент РИА Новости. Договор о подключении к программе с помощью телефона Силуанов в течение нескольких минут заключил в рамках международной выставки-форума "Россия", открывая День финансов на стенде Минфина. Новый сберегательный инструмент для граждан - программа долгосрочных сбережений - начала действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить, при финансовой поддержке государства, в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

https://ria.ru/20240115/vklady-1921423707.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)