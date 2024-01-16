https://ria.ru/20240116/prisoedinilsya-1921576323.html
Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений
Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 16.01.2024
Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений
Министр финансов России Антон Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений, начавшей действовать в стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:40
2024-01-16T11:40
2024-01-16T11:40
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений, начавшей действовать в стране, передает корреспондент РИА Новости. Договор о подключении к программе с помощью телефона Силуанов в течение нескольких минут заключил в рамках международной выставки-форума "Россия", открывая День финансов на стенде Минфина. Новый сберегательный инструмент для граждан - программа долгосрочных сбережений - начала действовать в России с 1 января. Программа призвана позволить, при финансовой поддержке государства, в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов присоединился к программе долгосрочных сбережений
Силуанов заявил о готовности участвовать в программе долгосрочных сбережений