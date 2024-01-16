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В Калужской области вынесли приговор налетчику на почтовое отделение - РИА Новости, 16.01.2024
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15:42 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/prigovor-1921659927.html
В Калужской области вынесли приговор налетчику на почтовое отделение
В Калужской области вынесли приговор налетчику на почтовое отделение - РИА Новости, 16.01.2024
В Калужской области вынесли приговор налетчику на почтовое отделение
Второй соучастник разбойного нападения на почтовое отделение в Калужской области, а также угона почтового автомобиля с посылками приговорен к шести годам... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:42
2024-01-16T15:42
происшествия
калужская область
малоярославецкий район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Второй соучастник разбойного нападения на почтовое отделение в Калужской области, а также угона почтового автомобиля с посылками приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. В конце ноября прошлого года прокуратура Калужской области сообщила в своем официальном Telegram-канале, что один из двух преступников предстал перед Малоярославецким районным судом и полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчину судили за разбойное нападение и угон автомобиля, совершенный группой лиц с применением насилия. Во вторник прокуратура информирует, что озвучен приговор в отношении второго соучастника. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным… и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении. Ранее УМВД и областная прокуратура сообщали, что субботним утром 4 февраля в Малоярославецком районе двое мужчин в масках, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали автомобиль с посылками. Вскоре машину обнаружили в лесу недалеко от поселка Юбилейный, все ценное из нее пропало. Сами налетчики – двое жителей Калуги – были задержаны в апреле. По данным прокуратуры, преступники похитили из почтового отделения более 2,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917933131.html
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происшествия, калужская область, малоярославецкий район
Происшествия, Калужская область, Малоярославецкий район
В Калужской области вынесли приговор налетчику на почтовое отделение

Прокуратура: под Калугой вынесли приговор налетчику на почтовое отделение

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Второй соучастник разбойного нападения на почтовое отделение в Калужской области, а также угона почтового автомобиля с посылками приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
В конце ноября прошлого года прокуратура Калужской области сообщила в своем официальном Telegram-канале, что один из двух преступников предстал перед Малоярославецким районным судом и полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчину судили за разбойное нападение и угон автомобиля, совершенный группой лиц с применением насилия.
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Во вторник прокуратура информирует, что озвучен приговор в отношении второго соучастника.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным… и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
Ранее УМВД и областная прокуратура сообщали, что субботним утром 4 февраля в Малоярославецком районе двое мужчин в масках, угрожая оружием, заперли работников почты в отделении и угнали автомобиль с посылками. Вскоре машину обнаружили в лесу недалеко от поселка Юбилейный, все ценное из нее пропало. Сами налетчики – двое жителей Калуги – были задержаны в апреле. По данным прокуратуры, преступники похитили из почтового отделения более 2,4 миллиона рублей.
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