https://ria.ru/20240116/pribaltika-1921027838.html

"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором

"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором - РИА Новости, 16.01.2024

"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором

Церковный Вильнюс — на грани раскола. В Литве теперь действует константинопольский экзархат — помимо Виленско-Литовской епархии РПЦ. Об очередной трещине в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:02

религия

литва

украина

эстония

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константинопольский патриархат

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Церковный Вильнюс — на грани раскола. В Литве теперь действует константинопольский экзархат — помимо Виленско-Литовской епархии РПЦ. Об очередной трещине в мировом православии — в материале РИА Новости.На новом местеСвященник — из одной религиозной структуры, паства — из другой, а молятся все в храме, который принадлежит третьей. Как оказалось, такое возможно. По крайней мере, в Вильнюсе.В канун Рождества (по юлианскому календарю — 7 января) сюда прибыл иеромонах Иустин (Кивилоо) из Эстонской апостольской церкви (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата. За несколько месяцев до того он узнал, что назначен экзархом в литовской столице. Общественности же об этом сообщили всего за несколько дней до его приезда.К встрече высокого гостя в городе не подготовились. Не было даже храма. За помощью обратились к местным католикам — те любезно предоставили для первой литургии столичный Тринопольский костел. Но нужны были еще прихожане и духовенство.С горем пополам нашлись и они — добровольцы из здешней Виленско-Литовской епархии РПЦ. Однако священнодействовать все равно нельзя. Оставляя за скобками комичность религиозного эклектизма, ситуация в прибалтийской республике серьезная. Налицо явное нарушение канонов.Говоря простым языком, в одной стране не может существовать двух параллельных православных структур. Но Константинополь поступился духовным в угоду светскому.Весной 2022-го пятеро виленских клириков на фоне событий на Украине призвали пересмотреть каноническую принадлежность Литвы. Предложили перейти в юрисдикцию Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха).Церковный суд обвинил их в "попрании обетов", непослушании, участии в кампании по дискредитации РПЦ и собратьев. Правящий архиерей митрополит Иннокентий (Васильев) лишил смутьянов сана. Подавляющая часть верующих отрицательно относится к распространяемым ими идеям, подчеркнул он.Однако затем Константинопольский синод восстановил всех пятерых. И пояснил: причины их наказания "проистекают вовсе не из церковных критериев", все дело в позиции клириков по поводу украинского конфликта.Руководство Виленской епархии это решение не признало. Лишение сана — не дисциплинарный, а религиозный акт. Окончательный и бесповоротный. Извергнутые не подлежат восстановлению: они миряне и останутся ими, "даже если дерзнут облачиться в церковные одеяния".Прибалтийский синдромГод спустя Вселенский патриарх Варфоломей навестил новоявленных подчиненных. В конце марта 2023-го состоялся его официальный визит в Литву. В ходе встречи с премьером страны Ингридой Шимоните подписали договор о сотрудничестве."Документ предусматривает и поощряет более тесные связи в различных областях, представляющих общий интерес. Перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата", — заявил тогда Варфоломей.Шимоните, в свою очередь, отметила, что для этого есть веские исторические основания. Начиная с XIII столетия местные верующие числились в составе Киевской митрополии. Та подчинялась Константинополю. "Лишь в конце XVII века Московский патриарх, получив право рукополагать избранного Киевского митрополита, согласно "лучшим имперским традициям" решил полностью завладеть митрополией Киева, а вместе с ней и литовским православием", — заявила премьер.В РПЦ в происходящем усмотрели попытку разрушить церковное единство."Это логическое продолжение ранее предпринятого (Фанаром. — Прим. ред.) вторжения на Украину, учреждение раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины. — Прим. ред.)", — прокомментировал советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.Интересно, что Украина — не первая страна, куда "вторгся" Константинополь. Например, в той же Эстонии, откуда приехал новый литовский экзарх, местные общины стали автономными в составе Русской церкви в 1920-м. Однако еще тогда часть клира изъявила желание перейти под омофор Фанара, который "дал добро".Ситуация изменилась в 1940-м. Эстония вошла в состав СССР, все общины оказались в Московском патриархате, а самоуправляемый статус отменили. Местная структура стала обычной епархией РПЦ. После распада СССР патриарх Алексий II повторно подтвердил самостоятельность Эстонской церкви (ЭПЦ), выдав в 1994-м соответствующую грамоту. Однако спустя год Варфоломей создал ЭАПЦ, что спровоцировало конфликт.В ответ Москва разорвала каноническое общение с Константинополем. Консенсус нашли спустя несколько месяцев: договорились, что приходы сами выберут, под чьей быть юрисдикцией. В итоге Эстония живет в режиме церковного двоевластия уже более 30 лет."На финишной прямой"В Литве стороны пока пытаются играть по правилам. Еще в июне 2022-го митрополит Иннокентий попросил Москву предоставить его духовной вотчине автономию — административную и хозяйственную самостоятельность, как, например, у канонической Украинской церкви.Правда, синод РПЦ отложил это до архиерейского собора, который в ближайшее время проводить не собираются.Ставленник Константинополя Иустин (Кивилоо) тоже наращивает потенциал. "Надеюсь, что мы вышли на финишную прямую. <…> У нас уже есть устав. <…> Затем мы подадим этот документ в правительство. Надеюсь, что через месяц <…> получим регистрацию", — рассказал он в беседе с журналистами.Теперь у него три главные задачи. Одна — умножение паствы. Первую службу отца Иустина, кроме экс-священников, посетили немногие. Вторая — культовые помещения."В Литве — я об этом слышал — говорят о том, что надо отобрать русские церкви. Я категорически против. Нам надо построить собственные", — заявил экзарх.Но нужны немалые средства — это третья задача. Киволоо верит в поддержку "добрых людей", а также местных и зарубежных спонсоров. К слову, у литовских властей есть и альтернативный путь найти деньги для константинопольского экзархата. После регистрации государство начнет выделять дотации — их получает и Виленско-Литовская епархия. Соответственно, в перспективе можно будет урезать финансирование одной религиозной организации и увеличить — другой.По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, государство вряд ли пойдет на обострение конфликта и не станет оказывать давление на литовское духовенство."У них весьма неплохие взаимоотношения — никаких громких эксцессов и противоречий за последние годы не было. Отнять храмы у Литовской епархии довольно трудно — она владеет ими на правах собственности", — поясняет эксперт.А главное, продолжает он, клир и паства митрополита Иннокентия четко дали понять: порывать с Москвой не намерены, но хотели бы повысить статус до "автономии". До созыва архиерейского собора РПЦ этот вопрос повисает в воздухе. В свою очередь, и Константинополь занял выжидательную позицию — нужно понять, насколько рентабельной окажется афера с литовским экзархатом.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

литва, украина, эстония, ингрида шимоните, русская православная церковь, константинопольский патриархат, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение