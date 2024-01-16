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"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором - РИА Новости, 16.01.2024
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Религия
 
08:00 16.01.2024 (обновлено: 08:02 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pribaltika-1921027838.html
"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором
"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором - РИА Новости, 16.01.2024
"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором
Церковный Вильнюс — на грани раскола. В Литве теперь действует константинопольский экзархат — помимо Виленско-Литовской епархии РПЦ. Об очередной трещине в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:00
2024-01-16T08:02
религия
литва
украина
эстония
ингрида шимоните
русская православная церковь
константинопольский патриархат
московский патриархат
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Церковный Вильнюс — на грани раскола. В Литве теперь действует константинопольский экзархат — помимо Виленско-Литовской епархии РПЦ. Об очередной трещине в мировом православии — в материале РИА Новости.На новом местеСвященник — из одной религиозной структуры, паства — из другой, а молятся все в храме, который принадлежит третьей. Как оказалось, такое возможно. По крайней мере, в Вильнюсе.В канун Рождества (по юлианскому календарю — 7 января) сюда прибыл иеромонах Иустин (Кивилоо) из Эстонской апостольской церкви (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата. За несколько месяцев до того он узнал, что назначен экзархом в литовской столице. Общественности же об этом сообщили всего за несколько дней до его приезда.К встрече высокого гостя в городе не подготовились. Не было даже храма. За помощью обратились к местным католикам — те любезно предоставили для первой литургии столичный Тринопольский костел. Но нужны были еще прихожане и духовенство.С горем пополам нашлись и они — добровольцы из здешней Виленско-Литовской епархии РПЦ. Однако священнодействовать все равно нельзя. Оставляя за скобками комичность религиозного эклектизма, ситуация в прибалтийской республике серьезная. Налицо явное нарушение канонов.Говоря простым языком, в одной стране не может существовать двух параллельных православных структур. Но Константинополь поступился духовным в угоду светскому.Весной 2022-го пятеро виленских клириков на фоне событий на Украине призвали пересмотреть каноническую принадлежность Литвы. Предложили перейти в юрисдикцию Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха).Церковный суд обвинил их в "попрании обетов", непослушании, участии в кампании по дискредитации РПЦ и собратьев. Правящий архиерей митрополит Иннокентий (Васильев) лишил смутьянов сана. Подавляющая часть верующих отрицательно относится к распространяемым ими идеям, подчеркнул он.Однако затем Константинопольский синод восстановил всех пятерых. И пояснил: причины их наказания "проистекают вовсе не из церковных критериев", все дело в позиции клириков по поводу украинского конфликта.Руководство Виленской епархии это решение не признало. Лишение сана — не дисциплинарный, а религиозный акт. Окончательный и бесповоротный. Извергнутые не подлежат восстановлению: они миряне и останутся ими, "даже если дерзнут облачиться в церковные одеяния".Прибалтийский синдромГод спустя Вселенский патриарх Варфоломей навестил новоявленных подчиненных. В конце марта 2023-го состоялся его официальный визит в Литву. В ходе встречи с премьером страны Ингридой Шимоните подписали договор о сотрудничестве."Документ предусматривает и поощряет более тесные связи в различных областях, представляющих общий интерес. Перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата", — заявил тогда Варфоломей.Шимоните, в свою очередь, отметила, что для этого есть веские исторические основания. Начиная с XIII столетия местные верующие числились в составе Киевской митрополии. Та подчинялась Константинополю. "Лишь в конце XVII века Московский патриарх, получив право рукополагать избранного Киевского митрополита, согласно "лучшим имперским традициям" решил полностью завладеть митрополией Киева, а вместе с ней и литовским православием", — заявила премьер.В РПЦ в происходящем усмотрели попытку разрушить церковное единство."Это логическое продолжение ранее предпринятого (Фанаром. — Прим. ред.) вторжения на Украину, учреждение раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины. — Прим. ред.)", — прокомментировал советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.Интересно, что Украина — не первая страна, куда "вторгся" Константинополь. Например, в той же Эстонии, откуда приехал новый литовский экзарх, местные общины стали автономными в составе Русской церкви в 1920-м. Однако еще тогда часть клира изъявила желание перейти под омофор Фанара, который "дал добро".Ситуация изменилась в 1940-м. Эстония вошла в состав СССР, все общины оказались в Московском патриархате, а самоуправляемый статус отменили. Местная структура стала обычной епархией РПЦ. После распада СССР патриарх Алексий II повторно подтвердил самостоятельность Эстонской церкви (ЭПЦ), выдав в 1994-м соответствующую грамоту. Однако спустя год Варфоломей создал ЭАПЦ, что спровоцировало конфликт.В ответ Москва разорвала каноническое общение с Константинополем. Консенсус нашли спустя несколько месяцев: договорились, что приходы сами выберут, под чьей быть юрисдикцией. В итоге Эстония живет в режиме церковного двоевластия уже более 30 лет."На финишной прямой"В Литве стороны пока пытаются играть по правилам. Еще в июне 2022-го митрополит Иннокентий попросил Москву предоставить его духовной вотчине автономию — административную и хозяйственную самостоятельность, как, например, у канонической Украинской церкви.Правда, синод РПЦ отложил это до архиерейского собора, который в ближайшее время проводить не собираются.Ставленник Константинополя Иустин (Кивилоо) тоже наращивает потенциал. "Надеюсь, что мы вышли на финишную прямую. &lt;…&gt; У нас уже есть устав. &lt;…&gt; Затем мы подадим этот документ в правительство. Надеюсь, что через месяц &lt;…&gt; получим регистрацию", — рассказал он в беседе с журналистами.Теперь у него три главные задачи. Одна — умножение паствы. Первую службу отца Иустина, кроме экс-священников, посетили немногие. Вторая — культовые помещения."В Литве — я об этом слышал — говорят о том, что надо отобрать русские церкви. Я категорически против. Нам надо построить собственные", — заявил экзарх.Но нужны немалые средства — это третья задача. Киволоо верит в поддержку "добрых людей", а также местных и зарубежных спонсоров. К слову, у литовских властей есть и альтернативный путь найти деньги для константинопольского экзархата. После регистрации государство начнет выделять дотации — их получает и Виленско-Литовская епархия. Соответственно, в перспективе можно будет урезать финансирование одной религиозной организации и увеличить — другой.По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, государство вряд ли пойдет на обострение конфликта и не станет оказывать давление на литовское духовенство."У них весьма неплохие взаимоотношения — никаких громких эксцессов и противоречий за последние годы не было. Отнять храмы у Литовской епархии довольно трудно — она владеет ими на правах собственности", — поясняет эксперт.А главное, продолжает он, клир и паства митрополита Иннокентия четко дали понять: порывать с Москвой не намерены, но хотели бы повысить статус до "автономии". До созыва архиерейского собора РПЦ этот вопрос повисает в воздухе. В свою очередь, и Константинополь занял выжидательную позицию — нужно понять, насколько рентабельной окажется афера с литовским экзархатом.
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литва, украина, эстония, ингрида шимоните, русская православная церковь, константинопольский патриархат, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Литва, Украина, Эстония, Ингрида Шимоните, Русская православная церковь, Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Власти на это не пойдут". Прибалтика оказалась перед серьезным выбором

Религиовед Алексей Макаркин: отнять храмы у православных в Литве будет трудно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВизит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Церковный Вильнюс — на грани раскола. В Литве теперь действует константинопольский экзархат — помимо Виленско-Литовской епархии РПЦ. Об очередной трещине в мировом православии — в материале РИА Новости.

На новом месте

Священник — из одной религиозной структуры, паства — из другой, а молятся все в храме, который принадлежит третьей. Как оказалось, такое возможно. По крайней мере, в Вильнюсе.
В канун Рождества (по юлианскому календарю — 7 января) сюда прибыл иеромонах Иустин (Кивилоо) из Эстонской апостольской церкви (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата. За несколько месяцев до того он узнал, что назначен экзархом в литовской столице. Общественности же об этом сообщили всего за несколько дней до его приезда.
К встрече высокого гостя в городе не подготовились. Не было даже храма. За помощью обратились к местным католикам — те любезно предоставили для первой литургии столичный Тринопольский костел. Но нужны были еще прихожане и духовенство.
С горем пополам нашлись и они — добровольцы из здешней Виленско-Литовской епархии РПЦ. Однако священнодействовать все равно нельзя. Оставляя за скобками комичность религиозного эклектизма, ситуация в прибалтийской республике серьезная. Налицо явное нарушение канонов.
Говоря простым языком, в одной стране не может существовать двух параллельных православных структур. Но Константинополь поступился духовным в угоду светскому.
CC BY-SA 4.0 / Juliux / Trinapolis (cropped) Тринопольский костел в Вильнюсе
Тринопольский костел в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Juliux / Trinapolis (cropped)
Тринопольский костел в Вильнюсе
Весной 2022-го пятеро виленских клириков на фоне событий на Украине призвали пересмотреть каноническую принадлежность Литвы. Предложили перейти в юрисдикцию Фанара (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха).
Церковный суд обвинил их в "попрании обетов", непослушании, участии в кампании по дискредитации РПЦ и собратьев. Правящий архиерей митрополит Иннокентий (Васильев) лишил смутьянов сана. Подавляющая часть верующих отрицательно относится к распространяемым ими идеям, подчеркнул он.
Однако затем Константинопольский синод восстановил всех пятерых. И пояснил: причины их наказания "проистекают вовсе не из церковных критериев", все дело в позиции клириков по поводу украинского конфликта.
Руководство Виленской епархии это решение не признало. Лишение сана — не дисциплинарный, а религиозный акт. Окончательный и бесповоротный. Извергнутые не подлежат восстановлению: они миряне и останутся ими, "даже если дерзнут облачиться в церковные одеяния".
CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / 3 марта 2013, Литургия в неделю о блудном сынеМитрополит Виленский и Литовский Иннокентий
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
CC BY 2.0 / Saint-Petersburg Theological Academy / 3 марта 2013, Литургия в неделю о блудном сыне
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий

Прибалтийский синдром

Год спустя Вселенский патриарх Варфоломей навестил новоявленных подчиненных. В конце марта 2023-го состоялся его официальный визит в Литву. В ходе встречи с премьером страны Ингридой Шимоните подписали договор о сотрудничестве.
"Документ предусматривает и поощряет более тесные связи в различных областях, представляющих общий интерес. Перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата", — заявил тогда Варфоломей.
Шимоните, в свою очередь, отметила, что для этого есть веские исторические основания. Начиная с XIII столетия местные верующие числились в составе Киевской митрополии. Та подчинялась Константинополю. "Лишь в конце XVII века Московский патриарх, получив право рукополагать избранного Киевского митрополита, согласно "лучшим имперским традициям" решил полностью завладеть митрополией Киева, а вместе с ней и литовским православием", — заявила премьер.
В РПЦ в происходящем усмотрели попытку разрушить церковное единство.
"Это логическое продолжение ранее предпринятого (Фанаром. — Прим. ред.) вторжения на Украину, учреждение раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины. — Прим. ред.)", — прокомментировал советник патриарха Московского протоиерей Николай Балашов.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей подписывают соглашение во время встречи в Вильнюсе
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей подписывают соглашение во время встречи в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и патриарх Константинопольский Варфоломей подписывают соглашение во время встречи в Вильнюсе
Интересно, что Украина — не первая страна, куда "вторгся" Константинополь. Например, в той же Эстонии, откуда приехал новый литовский экзарх, местные общины стали автономными в составе Русской церкви в 1920-м. Однако еще тогда часть клира изъявила желание перейти под омофор Фанара, который "дал добро".
Ситуация изменилась в 1940-м. Эстония вошла в состав СССР, все общины оказались в Московском патриархате, а самоуправляемый статус отменили. Местная структура стала обычной епархией РПЦ. После распада СССР патриарх Алексий II повторно подтвердил самостоятельность Эстонской церкви (ЭПЦ), выдав в 1994-м соответствующую грамоту. Однако спустя год Варфоломей создал ЭАПЦ, что спровоцировало конфликт.
В ответ Москва разорвала каноническое общение с Константинополем. Консенсус нашли спустя несколько месяцев: договорились, что приходы сами выберут, под чьей быть юрисдикцией. В итоге Эстония живет в режиме церковного двоевластия уже более 30 лет.

"На финишной прямой"

В Литве стороны пока пытаются играть по правилам. Еще в июне 2022-го митрополит Иннокентий попросил Москву предоставить его духовной вотчине автономию — административную и хозяйственную самостоятельность, как, например, у канонической Украинской церкви.
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва
Литовские верующие в православном храм в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские верующие в православном храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе, Литва
Правда, синод РПЦ отложил это до архиерейского собора, который в ближайшее время проводить не собираются.
Ставленник Константинополя Иустин (Кивилоо) тоже наращивает потенциал. "Надеюсь, что мы вышли на финишную прямую. <…> У нас уже есть устав. <…> Затем мы подадим этот документ в правительство. Надеюсь, что через месяц <…> получим регистрацию", — рассказал он в беседе с журналистами.
Теперь у него три главные задачи. Одна — умножение паствы. Первую службу отца Иустина, кроме экс-священников, посетили немногие. Вторая — культовые помещения.
"В Литве — я об этом слышал — говорят о том, что надо отобрать русские церкви. Я категорически против. Нам надо построить собственные", — заявил экзарх.
Но нужны немалые средства — это третья задача. Киволоо верит в поддержку "добрых людей", а также местных и зарубежных спонсоров. К слову, у литовских властей есть и альтернативный путь найти деньги для константинопольского экзархата. После регистрации государство начнет выделять дотации — их получает и Виленско-Литовская епархия. Соответственно, в перспективе можно будет урезать финансирование одной религиозной организации и увеличить — другой.
© AP Photo / Lefteris PitarakisВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. 31 августа 2018 года
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. 31 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. 31 августа 2018 года
По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, государство вряд ли пойдет на обострение конфликта и не станет оказывать давление на литовское духовенство.
"У них весьма неплохие взаимоотношения — никаких громких эксцессов и противоречий за последние годы не было. Отнять храмы у Литовской епархии довольно трудно — она владеет ими на правах собственности", — поясняет эксперт.
А главное, продолжает он, клир и паства митрополита Иннокентия четко дали понять: порывать с Москвой не намерены, но хотели бы повысить статус до "автономии". До созыва архиерейского собора РПЦ этот вопрос повисает в воздухе. В свою очередь, и Константинополь занял выжидательную позицию — нужно понять, насколько рентабельной окажется афера с литовским экзархатом.
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) перед входом в Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом
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РелигияЛитваУкраинаЭстонияИнгрида ШимонитеРусская православная церковьКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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