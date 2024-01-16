https://ria.ru/20240116/pozhar-1921712701.html

В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена

В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена - РИА Новости, 16.01.2024

В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена

Здание склада готовой продукции из полиэтилена горит на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:59

2024-01-16T18:59

2024-01-16T20:25

происшествия

пенза

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА/САРАТОВ, 16 янв — РИА Новости. Здание склада готовой продукции из полиэтилена горит на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар в Пензе. Огнем охвачено 600 квадратных метров склада готовой продукции из полиэтилена", — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар в одноэтажном металлическом здании ликвидируют 58 спасателей и 8 единиц техники МЧС России.В областном главке МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17.38 мск. "По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

пенза

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происшествия, пенза, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)