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В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена - РИА Новости, 16.01.2024
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18:59 16.01.2024 (обновлено: 20:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/pozhar-1921712701.html
В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена
В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена - РИА Новости, 16.01.2024
В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена
Здание склада готовой продукции из полиэтилена горит на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T18:59
2024-01-16T20:25
происшествия
пенза
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА/САРАТОВ, 16 янв — РИА Новости. Здание склада готовой продукции из полиэтилена горит на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар в Пензе. Огнем охвачено 600 квадратных метров склада готовой продукции из полиэтилена", — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар в одноэтажном металлическом здании ликвидируют 58 спасателей и 8 единиц техники МЧС России.В областном главке МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17.38 мск. "По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, пенза, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе загорелся склад продукции из полиэтилена

МЧС: в Пензе склад продукции из полиэтилена загорелся на площади 600 "квадратов"

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на складе продукции из полиэтилена в Пензе. Кадр видео
Ликвидация пожара на складе продукции из полиэтилена в Пензе. Кадр видео
© МЧС России
Ликвидация пожара на складе продукции из полиэтилена в Пензе. Кадр видео
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МОСКВА/САРАТОВ, 16 янв — РИА Новости. Здание склада готовой продукции из полиэтилена горит на площади 600 квадратных метров в Пензе, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар в Пензе. Огнем охвачено 600 квадратных метров склада готовой продукции из полиэтилена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар в одноэтажном металлическом здании ликвидируют 58 спасателей и 8 единиц техники МЧС России.
В областном главке МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17.38 мск. "По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — сказали журналистам в пресс-службе главка.
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ПроисшествияПензаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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