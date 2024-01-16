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В Свердловской области загорелось кафе и хозпостройки в конном клубе
В Свердловской области загорелось кафе и хозпостройки в конном клубе - РИА Новости, 16.01.2024
В Свердловской области загорелось кафе и хозпостройки в конном клубе
Кафе и хозяйственные постройки горят на 460 "квадратах" на территории конно-спортивного клуба в поселке Верхнее Дуброво Свердловской области, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:36
2024-01-16T15:36
2024-01-16T15:36
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Кафе и хозяйственные постройки горят на 460 "квадратах" на территории конно-спортивного клуба в поселке Верхнее Дуброво Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 15.36 по местному времени (13.36 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Верхнее Дуброво, территория конного спортивного клуба. На площади 460 квадратных метров горит летнее кафе и хозяйственные постройки", – сказал собеседник агентства. В ведомстве отметили, что на момент возгорания людей в кафе не было, информации о пострадавших не поступало. В 16.27 по местному времени (14.27 мск) возгорание локализовано. "В тушении пожара участвуют 12 специалистов и четыре единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации возгорания", – подчеркнули в пресс-службе.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелось кафе и хозпостройки в конном клубе
В Свердловской области загорелось кафе и хозпостройки в конно-спортивном клубе