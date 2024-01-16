https://ria.ru/20240116/poteri-1921627131.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:20
2024-01-16T14:20
2024-01-16T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854125668_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_a9e9e8f168292be00871b91e9d0d6c4d.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin (обе - производства США) и три самоходки "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке.
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854125668_148:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_00f8bd8f1390c4933cd0dc513d2e790c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 65 военных на Херсонском направлении