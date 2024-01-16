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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:20

2024-01-16T14:20

2024-01-16T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin (обе - производства США) и три самоходки "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке.

херсонская область

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2024

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область