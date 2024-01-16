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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 16.01.2024 (обновлено: 14:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/poteri-1921627131.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:20
2024-01-16T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin (обе - производства США) и три самоходки "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке.
херсонская область
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 65 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военных, три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin (обе - производства США) и три самоходки "Гвоздика", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХерсонская область
 
 
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