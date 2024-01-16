https://ria.ru/20240116/poteri-1921626670.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад, потери ВСУ составили до 115... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:19

2024-01-16T14:19

2024-01-16T14:24

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад, потери ВСУ составили до 115 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

https://ria.ru/20240116/spetsoperatsiya-1921626558.html

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