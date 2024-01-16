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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад, потери ВСУ составили до 115... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:19
2024-01-16T14:19
2024-01-16T14:24
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад, потери ВСУ составили до 115 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 115 солдат на Запорожском направлении
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад, потери ВСУ составили до 115 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что ВСУ на этом направлении потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.
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