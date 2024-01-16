https://ria.ru/20240116/posly-1921608378.html

Путин назначил новых послов в Габоне и Конго

Путин назначил новых послов в Габоне и Конго - РИА Новости, 16.01.2024

Путин назначил новых послов в Габоне и Конго

Президент РФ Владимир Путин назначил новых послов в Габонской Республике и Республике Конго, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:17

2024-01-16T13:17

2024-01-16T13:17

политика

россия

габон

владимир путин

республика конго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил новых послов в Габонской Республике и Республике Конго, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой информации. "Назначить Искандарова Ильяса Фархадовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Конго", - гласит указ № 44, подписанный президентом 16 января. Предыдущим указом Путин освободил Искандарова от должности посла в Габонской Республике. В свою очередь, на должность посла в Габоне назначен Корепанов Дмитрий Гениевич. Также от своей должности освобожден посол РФ в Конго Георгий Чепик. Искандаров Ильяс Фархадович родился в 1965 году. В 1991 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским, арабским, французским языками и ивритом. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в июне 2020 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2006-2011 годах – советник-посланник посольства России в Тунисе, в 2011-2014 годах – начальник отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки. С ноября 2014 года – заместитель директора департамента Африки. В 2020 году назначен послом РФ в Габоне. Корепанов Дмитрий Гениевич родился в 1959 году. Работал советником-посланником посольства России в Демократической Республике Конго, а также заместителем директора департамента Африки МИД России.

https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html

россия

габон

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, габон, владимир путин, республика конго