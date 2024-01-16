Путин назначил новых послов в Габоне и Конго
Путин назначил Искандарова и Корепанова послами в Конго и Габоне соответственно
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил новых послов в Габонской Республике и Республике Конго, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
"Назначить Искандарова Ильяса Фархадовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Конго", - гласит указ № 44, подписанный президентом 16 января. Предыдущим указом Путин освободил Искандарова от должности посла в Габонской Республике. В свою очередь, на должность посла в Габоне назначен Корепанов Дмитрий Гениевич. Также от своей должности освобожден посол РФ в Конго Георгий Чепик.
Искандаров Ильяс Фархадович родился в 1965 году. В 1991 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским, арабским, французским языками и ивритом. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса, присвоенный в июне 2020 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2006-2011 годах – советник-посланник посольства России в Тунисе, в 2011-2014 годах – начальник отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки. С ноября 2014 года – заместитель директора департамента Африки. В 2020 году назначен послом РФ в Габоне.
Корепанов Дмитрий Гениевич родился в 1959 году. Работал советником-посланником посольства России в Демократической Республике Конго, а также заместителем директора департамента Африки МИД России.