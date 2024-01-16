https://ria.ru/20240116/poroshenko-1921529989.html

Эксперт объяснил скандальную схему Порошенко по заработку миллионов гривен

Эксперт объяснил скандальную схему Порошенко по заработку миллионов гривен - РИА Новости, 16.01.2024

Эксперт объяснил скандальную схему Порошенко по заработку миллионов гривен

Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил прибыль в размере 50 миллионов гривен (более 1,3... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T03:27

2024-01-16T03:27

2024-01-16T12:19

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Бывший украинский президент и лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил прибыль в размере 50 миллионов гривен (более 1,3 миллиона долларов) от покупки военных облигаций на сумму 156 миллионов гривен (более 4,1 миллиона долларов), которые граждане Украины пожертвовали в его "Благотворительный фонд Порошенко" для поддержки ВСУ, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на политического эксперта Валентина Гладких. Как сообщалось в конце прошлого года, Порошенко в ноябре получил от Минфина Венгрии более 37 миллионов гривен (около 987 тысяч долларов) перед несостоявшейся встречей с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, следовало из единого реестра деклараций, опубликованных на сайте украинского нацагентства по противодействию коррупции. "Порошенко попал в очередной скандал: он вложил в облигации 156 миллионов (гривен, более 4,1 миллиона долларов), которые украинцы донатили в его фонд, а теперь еще и заработает на этом 50 миллионов (гривен, более 1,3 миллиона долларов). Так что, как пишет эксперт Гладких, здесь речь не идет ни о какой благотворительности", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По мнению Гладких, как передает издание, так Порошенко "широким жестом" решил замять скандал с Орбаном и "прокрутить с пользой для собственного кошелька". Эксперт утверждает, что приобретенные облигации через 22 месяца дали ему 32% необлагаемой налогом прибыли. Гладких подчеркнул, что покупка облигаций была совершена "Благотворительным фондом Порошенко" через его Международный инвестиционный банк.

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украина, венгрия, петр порошенко, виктор орбан, европейская солидарность, вооруженные силы украины, международный инвестиционный банк, в мире