https://ria.ru/20240116/pomogayut-1921622688.html

На Маврикии российские туристы помогают убирать последствия урагана

На Маврикии российские туристы помогают убирать последствия урагана - РИА Новости, 16.01.2024

На Маврикии российские туристы помогают убирать последствия урагана

Россияне, пережившие ураган "Белаль" на Маврикии, рассказали РИА Новости, что добровольно участвуют в уборке пляжей, загрязненных в результате стихии. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:06

2024-01-16T14:06

2024-01-16T14:10

маврикий

новости - туризм

индийский океан

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туризм

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Россияне, пережившие ураган "Белаль" на Маврикии, рассказали РИА Новости, что добровольно участвуют в уборке пляжей, загрязненных в результате стихии. "На пляже Ле Морн ничего такого ужасающего нет, но желающие приехать отдохнуть могут поучаствовать в расчистке нашего знаменитого и любимого Ле Морна", - сказал один из российских туристов, добавив, что в уборке принимают участие и русские девушки. Туристы расчищают пляж от веток деревьев, водорослей и другого мусора. Комендантский час на острове отменили, а погода, по оценкам туристов, улучшается. Ураган "Белаль" удаляется от страны, говорится на сайте местных метеорологических служб. Около тысячи российских туристов сейчас могут находиться на Маврикии, все они в безопасности и находятся в отелях, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Циклон "Белаль" вызвал ливни, подтопившие столицу островного государства в Индийском океане Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем, занятия в школах и вузах отменены также и во вторник.

https://ria.ru/20240116/mavrikii-1921588157.html

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маврикий, новости - туризм, индийский океан, ассоциация туроператоров россии (атор)