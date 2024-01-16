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Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем - РИА Новости, 16.01.2024
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04:11 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/pokupatel-1921531479.html
Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем
Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем - РИА Новости, 16.01.2024
Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем
Представитель магазина "Лента" заявил, что мужчина, тело которого было обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, оказался покупателем. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T04:11
2024-01-16T04:11
пермь
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представитель магазина "Лента" заявил, что мужчина, тело которого было обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, оказался покупателем. Ранее сообщалось, что 14 января тело мужчины нашли в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, по уточнениям очевидцев в соцсетях, пермяк, пока был жив, залпом выпил несколько бутылок алкоголя. Как сообщал агентству осведомленный источник, погибший был сотрудником магазина "Лента". "Несчастный случай произошёл с покупателем магазина", - сообщил РИА Новости представитель магазина "Лента".
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пермь, происшествия
Пермь, Происшествия
Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем

Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем, а не сотрудником

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представитель магазина "Лента" заявил, что мужчина, тело которого было обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, оказался покупателем.
Ранее сообщалось, что 14 января тело мужчины нашли в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, по уточнениям очевидцев в соцсетях, пермяк, пока был жив, залпом выпил несколько бутылок алкоголя. Как сообщал агентству осведомленный источник, погибший был сотрудником магазина "Лента".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Саратовской области девочку нашли мертвой в новогоднюю ночь на улице
1 января, 16:06
"Несчастный случай произошёл с покупателем магазина", - сообщил РИА Новости представитель магазина "Лента".
 
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