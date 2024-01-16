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Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем

Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем - РИА Новости, 16.01.2024

Найденный мертвым в пермской "Ленте" мужчина был покупателем

Представитель магазина "Лента" заявил, что мужчина, тело которого было обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, оказался покупателем. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T04:11

2024-01-16T04:11

2024-01-16T04:11

пермь

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представитель магазина "Лента" заявил, что мужчина, тело которого было обнаружено в торговом зале гипермаркета в Перми, оказался покупателем. Ранее сообщалось, что 14 января тело мужчины нашли в торговом зале гипермаркета в Перми, проводится проверка, по уточнениям очевидцев в соцсетях, пермяк, пока был жив, залпом выпил несколько бутылок алкоголя. Как сообщал агентству осведомленный источник, погибший был сотрудником магазина "Лента". "Несчастный случай произошёл с покупателем магазина", - сообщил РИА Новости представитель магазина "Лента".

https://ria.ru/20240101/sk-1919372714.html

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2024

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пермь, происшествия