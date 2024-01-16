https://ria.ru/20240116/pokhischenie-1921662626.html

В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы

В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы - РИА Новости, 16.01.2024

В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы

Прокуратура начала проверку информации о попытке похищения неизвестной женщиной ученицы первого класса в одной из школ Воронежа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T15:50

2024-01-16T15:50

2024-01-16T15:50

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о попытке похищения неизвестной женщиной ученицы первого класса в одной из школ Воронежа, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона. "Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа", - сообщил представитель прокуратуры. По его словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

https://ria.ru/20240115/napadenie-1921468205.html

https://ria.ru/20240110/ubiystvo-1920460131.html

воронеж

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж