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В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы
В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы - РИА Новости, 16.01.2024
В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы
Прокуратура начала проверку информации о попытке похищения неизвестной женщиной ученицы первого класса в одной из школ Воронежа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T15:50
2024-01-16T15:50
2024-01-16T15:50
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о попытке похищения неизвестной женщиной ученицы первого класса в одной из школ Воронежа, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона. "Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа", - сообщил представитель прокуратуры. По его словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.
https://ria.ru/20240115/napadenie-1921468205.html
https://ria.ru/20240110/ubiystvo-1920460131.html
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происшествия, воронеж
В Воронеже проверят данные о попытке похищения первоклассницы из школы
Прокуратура проверит данные о попытке похищения первоклассницы из школы Воронежа
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о попытке похищения неизвестной женщиной ученицы первого класса в одной из школ Воронежа, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
"Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа", - сообщил представитель прокуратуры.
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По его словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.
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