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Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры - РИА Новости, 16.01.2024
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02:52 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/podtopleniya-1921528671.html
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры - РИА Новости, 16.01.2024
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры
Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:52
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внии гочс
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за ожидаемых паводков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Как отмечают ученые института, на реках Кубани и Крыма прошли снегодождевые паводки, превысившие уровни воды с отметкой категории неблагоприятного явления до 45 сантиметров. "В результате большой водности рек и ожидаемых снегодождевых паводков риски подтоплений объектов инфраструктуры, схода оползней и селей малого объема в этих субъектах сохраняются", - говорится в сообщении на сайте института. По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
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внии гочс, краснодарский край, россия
ВНИИ ГОЧС, Краснодарский край, Россия
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры

ГОЧС: Кубани и Крыму на этой неделе грозят оползни и подтопление инфраструктуры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за ожидаемых паводков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Как отмечают ученые института, на реках Кубани и Крыма прошли снегодождевые паводки, превысившие уровни воды с отметкой категории неблагоприятного явления до 45 сантиметров.
"В результате большой водности рек и ожидаемых снегодождевых паводков риски подтоплений объектов инфраструктуры, схода оползней и селей малого объема в этих субъектах сохраняются", - говорится в сообщении на сайте института.
По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
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