https://ria.ru/20240116/podtopleniya-1921528671.html
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры - РИА Новости, 16.01.2024
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры
Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:52
2024-01-16T02:52
2024-01-16T02:52
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Высокий риск подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков прогнозируется на этой неделе на территории Краснодарского края и Крыма из-за ожидаемых паводков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Как отмечают ученые института, на реках Кубани и Крыма прошли снегодождевые паводки, превысившие уровни воды с отметкой категории неблагоприятного явления до 45 сантиметров. "В результате большой водности рек и ожидаемых снегодождевых паводков риски подтоплений объектов инфраструктуры, схода оползней и селей малого объема в этих субъектах сохраняются", - говорится в сообщении на сайте института. По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
https://ria.ru/20231128/podtoplenie-1912302593.html
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внии гочс, краснодарский край, россия
ВНИИ ГОЧС, Краснодарский край, Россия
Жителей Кубани и Крыма предупредили о возможном подтоплении инфраструктуры
ГОЧС: Кубани и Крыму на этой неделе грозят оползни и подтопление инфраструктуры