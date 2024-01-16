Рейтинг@Mail.ru
Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:07 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/podmoskove-1921605849.html
Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году
Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 16.01.2024
Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году
На территории Московской области продолжается рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всего компаний открывается в сфере розничной торговли,... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:07
2024-01-16T13:07
твой бизнес
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151507/37/1515073746_282:433:3152:2047_1920x0_80_0_0_061ed0cc322a6ce7f06ccf25bd1c68cc.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На территории Московской области продолжается рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всего компаний открывается в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. По словам зампреда правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам прошлого года количество субъектов МСП превысило 439,5 тысячи организаций, с начала года рост составил более 28 тысяч. "По итогам прошлого года в Московской области работают более 439,5 тысячи субъектов МСП, что почти на 7% больше, чем в 2022 году", – цитирует пресс-служба Зиновьеву. Она уточнила, что лидером по росту числа новых компаний является сфера розничной торговли, далее идет сфера перевозки, транспортировки, а после этого – сфера строительства. В начале текущего года в Московской области начался прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Предприятия МСП по этой программе смогут получить до одного миллиона рублей, а также компенсировать до половины затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату услуг ЖКХ.
https://ria.ru/20240112/konsultatsii-1920957199.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151507/37/1515073746_696:420:2865:2047_1920x0_80_0_0_8dea0aba118d2895c9b142cf122059d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Бизнес

Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРасчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Расчет за заказ в кафе через терминал оплаты банковскими картами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На территории Московской области продолжается рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всего компаний открывается в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
По словам зампреда правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам прошлого года количество субъектов МСП превысило 439,5 тысячи организаций, с начала года рост составил более 28 тысяч.
Центр Мой бизнес в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Нижегородский центр "Мой бизнес" оказал 45 тысяч консультаций за год
12 января, 15:22
"По итогам прошлого года в Московской области работают более 439,5 тысячи субъектов МСП, что почти на 7% больше, чем в 2022 году", – цитирует пресс-служба Зиновьеву.
Она уточнила, что лидером по росту числа новых компаний является сфера розничной торговли, далее идет сфера перевозки, транспортировки, а после этого – сфера строительства.
В начале текущего года в Московской области начался прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Предприятия МСП по этой программе смогут получить до одного миллиона рублей, а также компенсировать до половины затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату услуг ЖКХ.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала