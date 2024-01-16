https://ria.ru/20240116/podmoskove-1921605849.html

Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году

Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 16.01.2024

Названы главные сферы по росту МСП в Подмосковье в 2023 году

На территории Московской области продолжается рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всего компаний открывается в сфере розничной торговли,... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:07

2024-01-16T13:07

2024-01-16T13:07

твой бизнес

твой бизнес – новости

московская область (подмосковье)

бизнес

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На территории Московской области продолжается рост числа предприятий малого и среднего бизнеса, больше всего компаний открывается в сфере розничной торговли, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. По словам зампреда правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам прошлого года количество субъектов МСП превысило 439,5 тысячи организаций, с начала года рост составил более 28 тысяч. "По итогам прошлого года в Московской области работают более 439,5 тысячи субъектов МСП, что почти на 7% больше, чем в 2022 году", – цитирует пресс-служба Зиновьеву. Она уточнила, что лидером по росту числа новых компаний является сфера розничной торговли, далее идет сфера перевозки, транспортировки, а после этого – сфера строительства. В начале текущего года в Московской области начался прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Предприятия МСП по этой программе смогут получить до одного миллиона рублей, а также компенсировать до половины затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату услуг ЖКХ.

https://ria.ru/20240112/konsultatsii-1920957199.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), бизнес