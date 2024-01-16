https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html

Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО

Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 16.01.2024

Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО

Приоритетом в работе Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов специальной военной операции - солдат и офицеров, членов их семей, заявил спикер ГД Вячеслав... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:55

2024-01-16T12:55

2024-01-16T12:55

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Приоритетом в работе Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов специальной военной операции - солдат и офицеров, членов их семей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "У нас с вами законодательный портфель большой - 964 законопроекта. Надо сказать, мы с вами начинаем не с чистого листа: 242 законопроекта принято в первом чтении... Несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят - солдат и офицеров, членов их семей. Мы с вами за прошедшее время приняли 91 закон, которые определяют эти вопросы. Нам необходимо не останавливаться и делать всё для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240116/volontery-1921527774.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав володин, госдума рф