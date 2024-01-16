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Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/podderzhki-1921603330.html
Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО
Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 16.01.2024
Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО
Приоритетом в работе Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов специальной военной операции - солдат и офицеров, членов их семей, заявил спикер ГД Вячеслав... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:55
2024-01-16T12:55
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Приоритетом в работе Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов специальной военной операции - солдат и офицеров, членов их семей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "У нас с вами законодательный портфель большой - 964 законопроекта. Надо сказать, мы с вами начинаем не с чистого листа: 242 законопроекта принято в первом чтении... Несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят - солдат и офицеров, членов их семей. Мы с вами за прошедшее время приняли 91 закон, которые определяют эти вопросы. Нам необходимо не останавливаться и делать всё для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240116/volontery-1921527774.html
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вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин заявил, что приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО

Володин: приоритетом в работе ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Приоритетом в работе Госдумы должны быть вопросы поддержки бойцов специальной военной операции - солдат и офицеров, членов их семей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"У нас с вами законодательный портфель большой - 964 законопроекта. Надо сказать, мы с вами начинаем не с чистого листа: 242 законопроекта принято в первом чтении... Несомненным приоритетом, коллеги, в нашей работе должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят - солдат и офицеров, членов их семей. Мы с вами за прошедшее время приняли 91 закон, которые определяют эти вопросы. Нам необходимо не останавливаться и делать всё для того, чтобы наши солдаты, офицеры, их члены семьи ни в чем не нуждались", - сказал он на пленарном заседании.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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