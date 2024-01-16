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Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/plennye-1921544065.html
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ
Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:19
2024-01-16T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. На кадрах видно, как украинские военнослужащие выходят из окопа по одному под контролем российских военных. По данным министерства, видео снято на Запорожском направлении. "Начался обстрел. Мы легли в яму, лежали минут двадцать. Потом вышли на поле и пришли (сдаться) в плен", - рассказал пленный Александр Яковлев. "Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы... Выхода ноль", - сказал пленный Олег Машталин. Он заявил, что когда вернется домой по обмену пленными, то его скорее всего сразу же снова отправят воевать на передний край. "Лучше сесть в тюрьму", - сказал пленный.
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60
353
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Кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении
Кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ

Минобороны показало видео сдачи в плен солдат ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
На кадрах видно, как украинские военнослужащие выходят из окопа по одному под контролем российских военных. По данным министерства, видео снято на Запорожском направлении.
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"Начался обстрел. Мы легли в яму, лежали минут двадцать. Потом вышли на поле и пришли (сдаться) в плен", - рассказал пленный Александр Яковлев.
«
"Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы... Выхода ноль", - сказал пленный Олег Машталин.
Он заявил, что когда вернется домой по обмену пленными, то его скорее всего сразу же снова отправят воевать на передний край. "Лучше сесть в тюрьму", - сказал пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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