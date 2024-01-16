https://ria.ru/20240116/plennye-1921544065.html
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ
Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:19
2024-01-16T09:19
2024-01-16T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921545512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a95c1b2d7d0696dace4ac87b6fca049b.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. На кадрах видно, как украинские военнослужащие выходят из окопа по одному под контролем российских военных. По данным министерства, видео снято на Запорожском направлении. "Начался обстрел. Мы легли в яму, лежали минут двадцать. Потом вышли на поле и пришли (сдаться) в плен", - рассказал пленный Александр Яковлев. "Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы... Выхода ноль", - сказал пленный Олег Машталин. Он заявил, что когда вернется домой по обмену пленными, то его скорее всего сразу же снова отправят воевать на передний край. "Лучше сесть в тюрьму", - сказал пленный.
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921545512_400:0:1840:1080_1920x0_80_0_0_f9c47c40614142006231607fc0a86a49.jpg
Кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении
Кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении
2024-01-16T09:19
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ
Минобороны показало видео сдачи в плен солдат ВСУ на Запорожском направлении