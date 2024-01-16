https://ria.ru/20240116/plennye-1921544065.html

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен солдат ВСУ

Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:19

2024-01-16T09:19

2024-01-16T09:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921545512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a95c1b2d7d0696dace4ac87b6fca049b.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие сдались в плен на Запорожском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. На кадрах видно, как украинские военнослужащие выходят из окопа по одному под контролем российских военных. По данным министерства, видео снято на Запорожском направлении. "Начался обстрел. Мы легли в яму, лежали минут двадцать. Потом вышли на поле и пришли (сдаться) в плен", - рассказал пленный Александр Яковлев. "Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы... Выхода ноль", - сказал пленный Олег Машталин. Он заявил, что когда вернется домой по обмену пленными, то его скорее всего сразу же снова отправят воевать на передний край. "Лучше сесть в тюрьму", - сказал пленный.

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении Кадры сдачи в плен украинских военнослужащих на Запорожском направлении 2024-01-16T09:19 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)