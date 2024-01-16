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Подлодка ТОФ отрабатывает задачи на больших глубинах в Японском море - РИА Новости, 16.01.2024
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05:30 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/petropavlovsk-kamchatskiy-1921534634.html
Подлодка ТОФ отрабатывает задачи на больших глубинах в Японском море
Подлодка ТОФ отрабатывает задачи на больших глубинах в Японском море - РИА Новости, 16.01.2024
Подлодка ТОФ отрабатывает задачи на больших глубинах в Японском море
Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, в том числе на больших... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:30
2024-01-16T05:30
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, в том числе на больших глубинах, в Японском море, сообщает ТОФ. "В соответствии с планом боевой подготовки экипаж подлодки "Петропавловск-Камчатский" выполнил глубоководное погружение в морском полигоне Японского моря. В ходе мероприятия подводники отрабатывали задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения до 200 метров", - говорится в сообщении. При погружении экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. После субмарина всплыла и продолжила выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ. На Тихоокеанском флоте отметили, что курсовая задача Л-3 является неотъемлемой частью программы подготовки подлодки к выполнению задач по предназначению. По данным ТОФ, подводные лодки проекта 636.6 "Варшавянка" являются самыми малошумными российскими субмаринами. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил прозвище "Чёрная дыра". Субмарина этой серии может противодействовать подводным и надводным кораблям, предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.
https://ria.ru/20231228/tof-1918611449.html
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японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Подлодка ТОФ отрабатывает задачи на больших глубинах в Японском море

Подлодка ТОФ "Петропавловск-Камчатский" отрабатывает задачи в Японском море

© РИА Новости / Алексей НикольскийДизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, в том числе на больших глубинах, в Японском море, сообщает ТОФ.
«
"В соответствии с планом боевой подготовки экипаж подлодки "Петропавловск-Камчатский" выполнил глубоководное погружение в морском полигоне Японского моря. В ходе мероприятия подводники отрабатывали задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения до 200 метров", - говорится в сообщении.
При погружении экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.
После субмарина всплыла и продолжила выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.
На Тихоокеанском флоте отметили, что курсовая задача Л-3 является неотъемлемой частью программы подготовки подлодки к выполнению задач по предназначению.
По данным ТОФ, подводные лодки проекта 636.6 "Варшавянка" являются самыми малошумными российскими субмаринами. На Западе за высокую скрытность этот класс подводных лодок получил прозвище "Чёрная дыра". Субмарина этой серии может противодействовать подводным и надводным кораблям, предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.
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Японское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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