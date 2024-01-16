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Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме - РИА Новости, 16.01.2024
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19:17 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/obvinenie-1921715846.html
Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме
Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме - РИА Новости, 16.01.2024
Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме
Адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Алексея Навального, заочно предъявили обвинение в экстремизме. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T19:17
2024-01-16T19:17
происшествия
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россия
ольга михайлова
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Алексея Навального, заочно предъявили обвинение в экстремизме. "Сегодня мне предъявили заочное обвинение. Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году", — написала Михайлова в соцсетях. Адвокат добавила, что сейчас вместе с дочерью находится за границей. В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались. Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
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происшествия, москва, россия, ольга михайлова, алексей навальный, вадим кобзев
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Михайлова, Алексей Навальный, Вадим Кобзев
Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме

Адвоката Навального Михайлову заочно обвинили в экстремизме

© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы | Перейти в медиабанкАдвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев
Адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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Адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Алексея Навального, заочно предъявили обвинение в экстремизме.
"Сегодня мне предъявили заочное обвинение. Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году", — написала Михайлова в соцсетях.
Адвокат добавила, что сейчас вместе с дочерью находится за границей.
В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались.
Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".
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