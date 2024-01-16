https://ria.ru/20240116/obvinenie-1921715846.html

Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме

Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме - РИА Новости, 16.01.2024

Адвокату Навального предъявили заочное обвинение в экстремизме

Адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Алексея Навального, заочно предъявили обвинение в экстремизме. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T19:17

2024-01-16T19:17

2024-01-16T19:17

происшествия

москва

россия

ольга михайлова

алексей навальный

вадим кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730444887_0:124:1217:809_1920x0_80_0_0_cb0b66ef31819cc69e726f8731c7cb88.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Адвокату Ольге Михайловой, защищавшей Алексея Навального, заочно предъявили обвинение в экстремизме. "Сегодня мне предъявили заочное обвинение. Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году", — написала Михайлова в соцсетях. Адвокат добавила, что сейчас вместе с дочерью находится за границей. В октябре прошлого года Басманный суд Москвы по обвинению в участии в экстремистском сообществе арестовал троих адвокатов Навального: Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Подробности обвинений официально не разглашались. Тем не менее сторонники Навального опубликовали выдержки из материалов дела, согласно которым адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности".

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, ольга михайлова, алексей навальный, вадим кобзев