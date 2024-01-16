https://ria.ru/20240116/obstrel-1921744158.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 16.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, а также Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T22:53

2024-01-16T22:53

2024-01-16T22:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, а также Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 18.55 по 22.35 выпустили в общей сложности еще семь снарядов того же калибра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия