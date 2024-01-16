https://ria.ru/20240116/obstrel-1921578976.html

ВСУ 60 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ 60 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 16.01.2024

ВСУ 60 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 60 раз, кроме того, были атаки дронами-камикадзе и беспилотниками, сообщил... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T11:52

2024-01-16T11:52

2024-01-16T11:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 60 раз, кроме того, были атаки дронами-камикадзе и беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку о нанесенных ударах по региону за 15 января. Пять приграничных районов и город Белгород были обстреляны 60 снарядами, в том числе шесть боеприпасов были сброшены с дронов. По данным главы региона, четыре дрона-камикадзе атаковали области, а также были сбиты украинские беспилотники. Почти половина выпущенных снарядов пришлась на Белгородский район. Отмечается, что за отчетный день пострадавших не было. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Журавлевка – 14 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селах Устинка и Нехотеевка – по одному осколочному боеприпасу. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Над территорией района системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в поселке Разумное повержено одно частное домовладение и один автомобиль. В Белгороде после падения осколков беспилотника, который был сбит системой ПВО, повреждения получили 2 частных домовладения. Как отметил Гладков, в Валуйском горокруге 2 раза из миномета обстреляли село Вериговка. В селе Долгое средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник. В Грайворонском горокруге на окраине села Козинка с дрона сброшено 3 взрывных устройства. По окраине села Дроновка выпущено 9 минометных снарядов. Окраина села Глотово была атакована двумя дронами-камикадзе. В районе поселка Чапаевский сбит украинский беспилотник, уточнил глава области. "В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Вязовое – зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраинам сёл Староселье и Теребрено выпущено по 2 минометных снаряда, по окраине поселка Прилесье – 3 минометных снаряда…В Шебекинском городском округе по поселку Красное, хутору Мухин и селу Муром выпущено по 2 минометных снаряда. В хуторе Балки совершил падение дрон-камикадзе", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240113/ataka-1921187831.html

https://ria.ru/20240112/khirurgi-1921070244.html

https://ria.ru/20240112/obstrel-1921036181.html

белгородская область

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия