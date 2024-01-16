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Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:40 16.01.2024 (обновлено: 11:38 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/obstrel-1921562740.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 16.01.2024
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов различных калибров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:40
2024-01-16T11:38
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов различных калибров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации. Кроме того, в 09:05 и 10:10 мск ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921452667.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв — РИА Новости. Украинские обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район, выпустив десять снарядов различных калибров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.
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Кроме того, в 09:05 и 10:10 мск ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Ясиноватскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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